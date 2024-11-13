Поиск

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре вырос в 1,3 раза

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2024 года составило $58,1 млрд, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $44,2 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-октябре 2024 года выросло на 14%, до $115,4 млрд, по сравнению со $101,1 млрд за аналогичный период 2023 года. Это произошло за счет снижения импорта при устойчивых объемах экспорта.

В октябре 2024 года профицит счета текущих операций уменьшился на 4%, до $6,5 млрд, по сравнению с сентябрем ($6,8 млрд).

По сравнению с октябрем 2023 года сальдо счета текущих операций в октябре текущего года увеличилось на 20% с $5,4 млрд.

Профицит торгового баланса в октябре снизился на 6%, до $11,8 млрд, относительно уточненного показателя сентября ($12,6 млрд), за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта. Показатель октября текущего года по сравнению с октябрем 2023 года ($10,9 млрд) вырос на 8%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-октябре и октябре 2024 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-окт. Г/Г Окт. М/М Г/Г
Счет текущих операций 58,1 31% 6,5 -4% 20%
Торговый баланс 115,4 14% 11,8 -6% 8%
Экспорт 352,9 0% 36,0 -8% 5%
Импорт 237,5 -5% 24,2 -9% 3%
Баланс услуг -33,4 14% -3,3 -15% 38%
Экспорт 33,7 2% 3,3 0% -3%
Импорт 67,0 7% 6,6 -8% 16%
Баланс первичных и вторичных доходов -24,0 -13% -2,0 5% -38%
Доходы к получению 31,3 -16% 3,3 -6% 0%
Доходы к выплате 55,2 -15% 5,3 -2% -18%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 54,9 44% 4,6 -48% -371%
Чистое принятие обязательств -16,8 354% -0,5 -114% -90%

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аналитики допустили падения цен нефти до $40 за баррель в случае отмены ограничений ОПЕК

Генпрокуратура хочет взыскать с бывших владельцев "Макфы" более 18 млрд рублей

Генпрокуратура хочет взыскать с бывших владельцев "Макфы" более 18 млрд рублей

В Москве ставки транспортного налога будут повышать максимум на 10% в год

В Москве ставки транспортного налога будут повышать максимум на 10% в год

Минэнерго считает возможным снять запрет на экспорт бензина из РФ

Минэнерго считает возможным снять запрет на экспорт бензина из РФ

В Лос-Анджелесе роботакси Waymo стало доступно всем желающим

В Лос-Анджелесе роботакси Waymo стало доступно всем желающим

Греф пока не видит перспектив для использования криптовалют во внутренних расчетах

Суд по собственному заявлению блогера Блиновской признал ее банкротом

Суд по собственному заявлению блогера Блиновской признал ее банкротом

США снизили компенсационную пошлину на фосфорные удобрения "ФосАгро" до 18,21%

Срок продажи квартир в России увеличился на треть

Срок продажи квартир в России увеличился на треть
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });