Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре вырос в 1,3 раза
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2024 года составило $58,1 млрд, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $44,2 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-октябре 2024 года выросло на 14%, до $115,4 млрд, по сравнению со $101,1 млрд за аналогичный период 2023 года. Это произошло за счет снижения импорта при устойчивых объемах экспорта.
В октябре 2024 года профицит счета текущих операций уменьшился на 4%, до $6,5 млрд, по сравнению с сентябрем ($6,8 млрд).
По сравнению с октябрем 2023 года сальдо счета текущих операций в октябре текущего года увеличилось на 20% с $5,4 млрд.
Профицит торгового баланса в октябре снизился на 6%, до $11,8 млрд, относительно уточненного показателя сентября ($12,6 млрд), за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта. Показатель октября текущего года по сравнению с октябрем 2023 года ($10,9 млрд) вырос на 8%.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-октябре и октябре 2024 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-окт.
|Г/Г
|Окт.
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|58,1
|31%
|6,5
|-4%
|20%
|Торговый баланс
|115,4
|14%
|11,8
|-6%
|8%
|Экспорт
|352,9
|0%
|36,0
|-8%
|5%
|Импорт
|237,5
|-5%
|24,2
|-9%
|3%
|Баланс услуг
|-33,4
|14%
|-3,3
|-15%
|38%
|Экспорт
|33,7
|2%
|3,3
|0%
|-3%
|Импорт
|67,0
|7%
|6,6
|-8%
|16%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-24,0
|-13%
|-2,0
|5%
|-38%
|Доходы к получению
|31,3
|-16%
|3,3
|-6%
|0%
|Доходы к выплате
|55,2
|-15%
|5,3
|-2%
|-18%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|54,9
|44%
|4,6
|-48%
|-371%
|Чистое принятие обязательств
|-16,8
|354%
|-0,5
|-114%
|-90%