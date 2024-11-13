Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре вырос в 1,3 раза

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2024 года составило $58,1 млрд, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $44,2 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-октябре 2024 года выросло на 14%, до $115,4 млрд, по сравнению со $101,1 млрд за аналогичный период 2023 года. Это произошло за счет снижения импорта при устойчивых объемах экспорта.

В октябре 2024 года профицит счета текущих операций уменьшился на 4%, до $6,5 млрд, по сравнению с сентябрем ($6,8 млрд).

По сравнению с октябрем 2023 года сальдо счета текущих операций в октябре текущего года увеличилось на 20% с $5,4 млрд.

Профицит торгового баланса в октябре снизился на 6%, до $11,8 млрд, относительно уточненного показателя сентября ($12,6 млрд), за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта. Показатель октября текущего года по сравнению с октябрем 2023 года ($10,9 млрд) вырос на 8%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-октябре и октябре 2024 г. (в млрд долларов США):