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Компания Бачина в марте откроет в Тверской области завод канатных дорог за 4,6 млрд руб.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Компания "ТверьКанатДор", принадлежащая бизнесмену Сергею Бачину, планирует в марте 2025 года ввести предприятие по выпуску и обслуживанию пассажирских подвесных канатных дорог на площадке промышленного парка "Демидово" ОЭЗ "Эммаусс" в Тверской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Строительство находится в завершающей стадии. Выполняется финальный этап работ по закрытию теплового контура и запуску котельной, начался завоз оборудования. С ходом реализации проекта в среду ознакомился губернатор области Игорь Руденя.

Согласно сообщению, проект предполагает порядка 4,6 млрд рублей инвестиций и создание 350 высокотехнологичных рабочих мест. Общая площадь производственных помещений составляет 22 тыс. кв. метров. На предприятии создается собственный инженерный центр, предусмотрено открытие испытательного центра.

Мощность завода – пять канатных дорог в год. Планируется, что первая будет произведена уже во втором квартале будущего года. Она предназначена для курорта "Роза Хутор", говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что проект предполагалось полностью реализовать к 2029 году, инвестиции планировались в сумме 3,04 млрд рублей.

ООО "ТверьКанатДор" – производственная компания, специализирующаяся на проектировании, производстве и обслуживании современных канатных дорог.

Компания учреждена в мае 2022 года в Тверской области с уставным капиталом 3 млн рублей московским ООО "Органик проект", бенефициаром которого является Сергей Бачин – один из ведущих в России девелоперов и инвесторов объектов гостиничной и туристской инфраструктуры. Среди реализованных проектов – курорты "Завидово", "Ярославское взморье", "Роза Хутор" и другие.

ТверьКанатДор ОЭЗ "Эммаусс" Сергей Бачин Тверская область
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