Минфин РФ отметил улучшение конъюнктуры на рынке ОФЗ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ наблюдает улучшение конъюнктуры на рынке облигаций федерального займа, намерен при выполнении плана заимствований на IV квартал гибко реагировать на запросы рынка на те или иные инструменты, сообщил журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев.

"Будем смотреть на конъюнктуру. В целом, мы видим по последним размещениям, что конъюнктура улучшается, успокаивается, доходности перестали расти, даже снизились. На той неделе разместили относительно значимый объем по сравнению с предыдущими неделями", - сказал он.

На вопрос о том, на какие инструменты в большей степени будет ориентироваться Минфин до конца года, Колычев ответил, что это будет зависеть от спроса. "Вот сейчас, в последнее время "фиксы" пользовались спросом. Если ситуация поменяется, будем гибко реагировать на запросы", - сказал замминистра.

Ранее Колычев уже отмечал, что Минфин по-прежнему ориентируется на свой план заимствований на внутреннем рынке в четвертом квартале, который за октябрь был выполнен менее чем на 5%, и видит признаки того, что конъюнктура постепенно успокаивается, а после ее стабилизации будет планово выходить на рынок.

Дефицит федерального бюджета в 2024 г. Минфин ожидает в пределах 1,7% ВВП, во вторник Колычев вновь подтвердил актуальность этого прогноза.

Для выполнения квартального плана в 2,4 трлн рублей Минфину в оставшиеся в текущем году шесть аукционных дней предстоит разместить ОФЗ на сумму более 2 трлн рублей. В октябре было размещено ОФЗ на аукционах на сумму 113 млрд рублей. За прошедшие в ноябре аукционы объем размещения составил порядка 94 млрд рублей. При этом основной объем был привлечен 13 ноября при размещении двух выпусков ОФЗ-ПД. Аукцион же с флоатерами 6 ноября был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

В ближайший аукционный день, 20 ноября, Минфин планирует провести только один аукцион - с ОФЗ-ПД серии 26247.

Ранее на этой неделе ЦБ РФ заявил о возобновлении проведения аукционов репо со сроком размещения средств на один месяц. С 25 ноября до 3 марта 2025 года включительно Банк России будет проводить их еженедельно. Это решение регулятор объяснил ожидаемым усилением неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года.

"Для операций бюджета характерен временной разрыв между аккумулированием доходов, размещением государственных облигаций и осуществлением расходов. Предоставление Банком России средств на возвратной основе в рамках месячных аукционных операций позволит сгладить эти временные дисбалансы", - говорилось в сообщении ЦБ. Аукционы месячного репо раньше пользовались популярностью у банков на фоне роста размещения Минфином ОФЗ.

Крупнейшие российские банки в октябре сократили свое участие на первичном рынке госдолга после его увеличения месяцем ранее - до 58,9% с 72% в сентябре. Доля прочих банков в октябре практически не изменилась - 22,6% (22,7% месяцем ранее).