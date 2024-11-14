СД "Татнефти" рекомендовал дивиденды за III квартал в размере 17,39 руб. на все виды акций

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 55,59 руб./акцию с учетом ранее выплаченных за первое полугодие, говорится в сообщении компании.

По итогам первого полугодия НК выплатила 38,2 руб. на все виды бумаг.

Таким образом, по итогам третьего квартала акционеры могут получить по 17,39 руб. на акцию. Это соответствует 75% чистой прибыли компании по РСБУ (53,93 млрд руб. в III кв, 172,4 млрд рублей за 9 мес.). Консенсус предполагал, что по итогам третьего квартала компания может выплатить порядка 24,18 рубля на акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 января 2025 года.

Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о дивидендах, назначено на 19 декабря. Оно пройдет в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании, закрывается 24 ноября.

"Запасной" датой проведения внеочередного собрания акционеров на случай отсутствия кворума определено 26 декабря.

С 2018 года действует дивидендная политика "Татнефти", в соответствии с которой все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше.

Уставный капитал НК составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. 200 рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 690 тыс. 700 обыкновенных и 147 млн 508 тыс. 500 привилегированных акций номиналом один рубль. По состоянию на 30 июня 2023 года правительство Республики Татарстан контролировало около 36% голосующих акций компании.