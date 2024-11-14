Мечел в III квартале увеличил добычу угля на 15% ко II кварталу

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "Мечел" в III квартале увеличил добычу угля на 15% к предыдущему кварталу, до 2,9 млн тонн, сообщила компания.

При этом отгрузки концентрата коксующегося угля (ККУ) упали на 15%, до 0,9 млн тонн, в связи с тем, что по итогам II квартала был реализован весь накопленный объем складских запасов.

Продажи антрацита просели на 17%, до 259 тысяч тонн, по той же причине. Реализация пылеугольного топлива (PCI) сократилась на 61%, до 165 тысяч тонн, вследствие снижения производства на "Южном Кузбассе" из-за сокращения количества заказов.

Продажи энергетического угля упали на 29% кв/кв, до 0,6 млн тонн, из-за уменьшения доли этого вида угля в общем объеме производства как в "Якутугле", так и на "Южном Кузбассе".

"В отчетном периоде компания продолжила перераспределение продаж угля на внутренний рынок, замещая экспортные поставки в связи с введением новых санкционных ограничений в начале года", - отметил генеральный директор "Мечела" Олег Коржов.

Поставки железорудного концентрата Коршуновского ГОКа "Мечела" увеличились на 16% кв/кв, до 421 тысячи тонн.

При этом производство чугуна снизилось на 4%, выплавка стали - на 3% из-за капитального ремонта одного из конвертеров Челябинского металлургического комбината (ЧМК).

Реализация сортового проката уменьшилась на 7% кв/кв, до 0,6 млн тонн, прежде всего из-за ремонтов на оборудовании прокатного передела ЧМК, выпускающего арматуру.

В сегменте плоского проката продажи выросли на 5%, до 47 тысяч тонн.

Общие продажи метизной продукции снизились на 6%, до 94 тысяч тонн, вследствие ограниченного потребления проволоки на внутреннем рынке и остановки экспортных поставок из-за введенных санкций.

Производство группы "Мечел":

Наименование продукции III кв. 2024 г. Изменение кв/кв 9 мес. 2024 г. Изменение г/г Уголь (добыча), тыс. т 2 886 +15% 7 961 +8% Чугун, тыс. т 762 -4% 2 254 -5% Сталь, тыс. т 863 -3% 2 507 -5% Электроэнергия (тыс. кВт.ч) 357 511 -23% 1 378 001 -20% Теплоэнергия (Гкал) 651 829 -29% 3 595 142 +4%

Реализация готовой продукции группы "Мечел", тыс. тонн: