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Мечел в III квартале увеличил добычу угля на 15% ко II кварталу

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "Мечел" в III квартале увеличил добычу угля на 15% к предыдущему кварталу, до 2,9 млн тонн, сообщила компания.

При этом отгрузки концентрата коксующегося угля (ККУ) упали на 15%, до 0,9 млн тонн, в связи с тем, что по итогам II квартала был реализован весь накопленный объем складских запасов.

Продажи антрацита просели на 17%, до 259 тысяч тонн, по той же причине. Реализация пылеугольного топлива (PCI) сократилась на 61%, до 165 тысяч тонн, вследствие снижения производства на "Южном Кузбассе" из-за сокращения количества заказов.

Продажи энергетического угля упали на 29% кв/кв, до 0,6 млн тонн, из-за уменьшения доли этого вида угля в общем объеме производства как в "Якутугле", так и на "Южном Кузбассе".

"В отчетном периоде компания продолжила перераспределение продаж угля на внутренний рынок, замещая экспортные поставки в связи с введением новых санкционных ограничений в начале года", - отметил генеральный директор "Мечела" Олег Коржов.

Поставки железорудного концентрата Коршуновского ГОКа "Мечела" увеличились на 16% кв/кв, до 421 тысячи тонн.

При этом производство чугуна снизилось на 4%, выплавка стали - на 3% из-за капитального ремонта одного из конвертеров Челябинского металлургического комбината (ЧМК).

Реализация сортового проката уменьшилась на 7% кв/кв, до 0,6 млн тонн, прежде всего из-за ремонтов на оборудовании прокатного передела ЧМК, выпускающего арматуру.

В сегменте плоского проката продажи выросли на 5%, до 47 тысяч тонн.

Общие продажи метизной продукции снизились на 6%, до 94 тысяч тонн, вследствие ограниченного потребления проволоки на внутреннем рынке и остановки экспортных поставок из-за введенных санкций.

Производство группы "Мечел":

Наименование продукции III кв. 2024 г. Изменение кв/кв 9 мес. 2024 г. Изменение г/г
Уголь (добыча), тыс. т 2 886 +15% 7 961 +8%
Чугун, тыс. т 762 -4% 2 254 -5%
Сталь, тыс. т 863 -3% 2 507 -5%
Электроэнергия (тыс. кВт.ч) 357 511 -23% 1 378 001 -20%
Теплоэнергия (Гкал) 651 829 -29% 3 595 142 +4%

Реализация готовой продукции группы "Мечел", тыс. тонн:

Наименование продукции III кв. 2024 г. Изменение кв/кв 9 мес. 2024 г. Изменение г/г
Концентрат коксующегося угля 906 -15% 2 904 +29%
в том числе реализация концентрата коксующегося угля на третьих лиц 581 -27% 2 028 +49%
Угли PCI 165 -61% 839 -25%
в том числе реализация PCI на третьих лиц 165 -61% 839 -25%
Антрациты 259 -17% 828 +1%
в том числе реализация антрацитов на третьих лиц 220 -20% 724 -2%
Энергетические угли 609 -29% 2 331 +33%
в том числе реализация энергетических углей на третьих лиц 491 -31% 1 948 +57%
Железорудный концентрат 421 +16% 970 +26%
в том числе реализация ЖРК на третьих лиц 12 -31% 38 +88%
Кокс 507 -1% 1 467 -11%
в том числе реализация кокса на третьих лиц 129 +6% 361 -35%
Ферросилиций 21 +11% 60 +8%
в том числе реализация ферросилиция на третьих лиц 16 +15% 45 +14%
Сортовой прокат 589 -7% 1 805 -1%
Плоский прокат 47 +5% 179 -38%
Метизы 94 -6% 297 -16%
Кованые изделия 4 +23% 17 -35%
Штампованные изделия 13 -14% 43 -6%

Мечел Кузбасс Якутуголь Олег Коржов ЧМК
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