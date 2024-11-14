Мечел в III квартале увеличил добычу угля на 15% ко II кварталу
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "Мечел" в III квартале увеличил добычу угля на 15% к предыдущему кварталу, до 2,9 млн тонн, сообщила компания.
При этом отгрузки концентрата коксующегося угля (ККУ) упали на 15%, до 0,9 млн тонн, в связи с тем, что по итогам II квартала был реализован весь накопленный объем складских запасов.
Продажи антрацита просели на 17%, до 259 тысяч тонн, по той же причине. Реализация пылеугольного топлива (PCI) сократилась на 61%, до 165 тысяч тонн, вследствие снижения производства на "Южном Кузбассе" из-за сокращения количества заказов.
Продажи энергетического угля упали на 29% кв/кв, до 0,6 млн тонн, из-за уменьшения доли этого вида угля в общем объеме производства как в "Якутугле", так и на "Южном Кузбассе".
"В отчетном периоде компания продолжила перераспределение продаж угля на внутренний рынок, замещая экспортные поставки в связи с введением новых санкционных ограничений в начале года", - отметил генеральный директор "Мечела" Олег Коржов.
Поставки железорудного концентрата Коршуновского ГОКа "Мечела" увеличились на 16% кв/кв, до 421 тысячи тонн.
При этом производство чугуна снизилось на 4%, выплавка стали - на 3% из-за капитального ремонта одного из конвертеров Челябинского металлургического комбината (ЧМК).
Реализация сортового проката уменьшилась на 7% кв/кв, до 0,6 млн тонн, прежде всего из-за ремонтов на оборудовании прокатного передела ЧМК, выпускающего арматуру.
В сегменте плоского проката продажи выросли на 5%, до 47 тысяч тонн.
Общие продажи метизной продукции снизились на 6%, до 94 тысяч тонн, вследствие ограниченного потребления проволоки на внутреннем рынке и остановки экспортных поставок из-за введенных санкций.
Производство группы "Мечел":
|Наименование продукции
|III кв. 2024 г.
|Изменение кв/кв
|9 мес. 2024 г.
|Изменение г/г
|Уголь (добыча), тыс. т
|2 886
|+15%
|7 961
|+8%
|Чугун, тыс. т
|762
|-4%
|2 254
|-5%
|Сталь, тыс. т
|863
|-3%
|2 507
|-5%
|Электроэнергия (тыс. кВт.ч)
|357 511
|-23%
|1 378 001
|-20%
|Теплоэнергия (Гкал)
|651 829
|-29%
|3 595 142
|+4%
Реализация готовой продукции группы "Мечел", тыс. тонн:
|Наименование продукции
|III кв. 2024 г.
|Изменение кв/кв
|9 мес. 2024 г.
|Изменение г/г
|Концентрат коксующегося угля
|906
|-15%
|2 904
|+29%
|в том числе реализация концентрата коксующегося угля на третьих лиц
|581
|-27%
|2 028
|+49%
|Угли PCI
|165
|-61%
|839
|-25%
|в том числе реализация PCI на третьих лиц
|165
|-61%
|839
|-25%
|Антрациты
|259
|-17%
|828
|+1%
|в том числе реализация антрацитов на третьих лиц
|220
|-20%
|724
|-2%
|Энергетические угли
|609
|-29%
|2 331
|+33%
|в том числе реализация энергетических углей на третьих лиц
|491
|-31%
|1 948
|+57%
|Железорудный концентрат
|421
|+16%
|970
|+26%
|в том числе реализация ЖРК на третьих лиц
|12
|-31%
|38
|+88%
|Кокс
|507
|-1%
|1 467
|-11%
|в том числе реализация кокса на третьих лиц
|129
|+6%
|361
|-35%
|Ферросилиций
|21
|+11%
|60
|+8%
|в том числе реализация ферросилиция на третьих лиц
|16
|+15%
|45
|+14%
|Сортовой прокат
|589
|-7%
|1 805
|-1%
|Плоский прокат
|47
|+5%
|179
|-38%
|Метизы
|94
|-6%
|297
|-16%
|Кованые изделия
|4
|+23%
|17
|-35%
|Штампованные изделия
|13
|-14%
|43
|-6%