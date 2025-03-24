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Коршуновский ГОК "Мечела" в 2024 году вышел в прибыль

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" (Иркутская область, входит в группу "Мечел") по итогам 2024 году получило 3,843 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в 5,086 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка выросла в 1,7 раза - до 13,773 млрд рублей. Большая часть выручки была получена от реализации железорудного концентрата. Отмечается, что продукция поставлялась в Западную Сибирь и на Урал, поставок на экспорт в 2023-2024 годах не было.

Себестоимость увеличилась на 16% - до 9,947 млрд рублей, а валовая прибыль составила 3,826 млрд рублей против валового убытка в размере 710,73 млрд рублей в 2023 году.

Убыток от продаж в прошлом году снизился в 3,3 раза - до 1,58 млрд рублей. Полученный убыток от продаж компания объясняет снижением плановых объемов добычи на Коршуновском карьере и Рудногорском руднике, что, в свою очередь, было связано с аварийностью системы электроснабжения, внеплановыми простоями горнотранспортного оборудования (аварийные остановки, длительные поставки импортных запчастей).

ГОК отмечает, что по его заказу в прошлом году была актуализирована гидрологическая модель Коршуновского месторождения, изучены источники обводнения карьера. Для уменьшения притока воды работают две установки, которые могут бурить водопонижающие скважины. В 2024 году компания также приобрела новое насосное оборудование для увеличения мощности водоотлива.

Для повышения эффективности ГОК в 2024 году приобрел два тяжелых бульдозера "Четра", взял в лизинг три самосвала "БелАЗ".

В 2025 году компания рассчитывает на рост объема горных работ за счет эксплуатации высокопроизводительных экскаваторов и увеличения технической готовности техники. Компания также планирует выполнить разноску юго-восточного борта Коршуновского карьера (для увеличения запасов железной руды, подготовленных к добыче), отработать оползневые участки по южному борту Рудногорского карьера.

В отчете также говорится, что в настоящее время ГОК проводит мероприятия по планируемой отработке участка "Рудная гора 2" Коршуновского карьера с последующей поставкой запасов на госбаланс. К добыче на участке "Рудная гора 2" планируется приступить в 2027 году.

Коршуновский ГОК - единственное в Восточной Сибири горно-обогатительное предприятие с собственной ресурсной базой. В состав добывающих активов входят два железорудных карьера: Коршуновский и Рудногорский.

Иркутская область Мечел Коршуновский ГОК
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