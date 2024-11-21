Поиск

Международные резервы России с 8 по 15 ноября сократились на $9,2 млрд

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 15 ноября составили $611,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 8 ноября международные резервы равнялись $620,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $9,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

МВФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс биткойна превысил $98 тысяч

"Южный Кузбасс" Мечела остановил работу одной шахты из-за сокращения рынков сбыта

Цена Brent превысила $74 за баррель на фоне эскалации конфликта на Украине

В Минфине заявили о заинтересованности России в восстановлении алмазной отрасли

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

Apple представила Индонезии план инвестиций ради отмены запрета продаж iPhone

"Кордиант" возобновил работу шинного завода в Ульяновске, купленного у Bridgestone

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });