Международные резервы России с 8 по 15 ноября сократились на $9,2 млрд

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 15 ноября составили $611,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 8 ноября международные резервы равнялись $620,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $9,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.