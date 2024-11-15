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Пауэлл сообщил, что ФРС не торопится снижать ставки на фоне сильной экономики

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Последние статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, что позволяет руководству Федеральной резервной системы (ФРС) придерживаться осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл.

"Экономика не посылает сигналов о том, что нам нужно спешить со снижением ставок, - сказал он, выступая на мероприятии в Далласе. - Сила, которую мы наблюдаем в экономике, дает нам возможность подойти к решениям (о ставке - ИФ) с осторожностью".

"Инфляция существенно приблизилась к нашей долгосрочной цели в 2%, но еще не достигла её, - добавил Пауэлл. - Мы твердо намерены довести дело до конца. С учетом относительно сбалансированных условий на рынке труда и устойчивых инфляционных ожиданий, я ожидаю, что инфляция продолжит снижаться по направлению к целевым 2%, хотя на этом пути возможны колебания".

Федрезерв начал снижать ставку в сентябре, понизив стоимость заимствований сразу на 50 базисных пунктов, а затем уменьшил ставку еще раз, на 25 б.п., на прошлой неделе.

После заявлений Пауэлла оценка рынком вероятности снижения ставки на декабрьском заседании ФРС опустилась до 60% с 80% днем ранее.

Джером Пауэлл ФРС США
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