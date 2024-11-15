"Русснефть" получила частичный контроль над сетью бизнес-недвижимости в Москве

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - НК "Русснефть" стала владельцем 48,67% долей компании "Кинелсон лимитед" (в прошлом – кипрская Kinelson Ltd, в 2023 году была редомицилирована как МКООО, затем преобразована в ООО). Соответствующие данные опубликованы в ЕГРЮЛ.

Более половины уставного капитала "Кинелсон лимитед" (50,89%) владеет Вячеслав Марченко – гендиректор и владелец УК "Пионер Эстейт", с июня 2021 по август 2022 года возглавлявший совет директоров "Русснефти". Ранее он контролировал 99,1%.

Еще один учредитель "Кинелсон лимитед" – АО "Промышленно-финансовая компания" (ПФК). Ее доля сократилась с 0,9% до 0,44%. Сама ПФК, согласно пояснениям к бухгалтерскому отчету, по состоянию на конец 2023 года принадлежала "Кинелсону".

ПФК и "Пионер Эстейт" специализируются на управлении коммерческой недвижимостью в Москве. Согласно сайту ПФК, суммарная площадь управляемых ею 28 объектов – 120 тыс. кв. м. Абсолютное большинство – торговые помещения. В распоряжении "Пионер Эстейт", согласно ее сайту, – производственно-складские комплексы, административные здания, торговые помещения, два особняка и два нежилых помещения в жилых домах.

Источник, знакомый с планами компании, сообщил, что у "Русснефти" "есть интерес к поиску вложений на долгосрочную перспективу, одним из таких вложений становится недвижимость".