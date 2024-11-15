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Основатель Grubhub до ее продажи за $650 млн дважды пытался купить ее более чем за $1 млрд

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Основатель и экс-глава американского сервиса доставки еды Grubhub Inc. Мэтт Мэлоуни дважды пытался выкупить его у нидерландской Just Eat Takeaway (JET) более чем за $1 млрд. Об этом он рассказал Financial Times.

13 ноября JET объявила о продаже Grubhub американскому стартапу Wonder Group Inc. за $650 млн. В 2021 году нидерландская компания купила Grubhub за $7,3 млрд.

В апреле 2022 года JET заявляла, что рассматривает возможность полной или частичной продажи этого бизнеса на фоне давления со стороны акционеров и получила заявки на его покупку.

Мэлоуни подавал письменные заявки на приобретение сервиса в начале 2022 года и примерно в начале 2024 года при поддержке "известных на весь мир" фондов прямых инвестиций.

"Руководство JET отклонило обе, - говорит бизнесмен. - После второй попытки мне сказали, что Йитсе (Грун, глава JET - ИФ) не заинтересован продавать компанию обратно мне, поэтому я прекратил попытки, и в период этой сделки (с Wonder - ИФ) никто не связывался ни со мной, ни с моими финансовыми партнерами и не спрашивал, готовы ли мы перебить это предложение".

JET признала, что было "два обращения из отрасли прямых инвестиций при определенном участии г-на Мэлоуни в 2022 и 2023 годах", однако фонды сами отозвали заявки после due diligence, JET их не отклоняла.

Нидерландская компания отметила, что вместе с консультантами "контактировала с большим числом заинтересованных лиц и рассмотрела все обращения по поводу Grubhub за прошедшие годы", а также довольна сделкой с Wonder.

В 2022 году JET списала стоимость Grubhub на 3 млрд евро, а в 2023 году зафиксировала расходы на обесценение в размере 4,6 млрд евро, включая списания в отношении этого подразделения и слияния Just Eat и Takeaway в 2020 году. В феврале 2024 года JET зафиксировала расходы на обесценение по прошлым сделкам еще на 1,5 млрд евро.

По условиям сделки с Wonder, Grubhub перейдет ей вместе со старшими облигациями на $500 млн, а чистый доход JET составит $50 млн.

Грун в среду заявил, что трансакция позволит его компании ускорить рост бизнеса и расширит ее потенциал в области формирования денежных потоков.

Grubhub Wonder Мэтт Мэлоуни Just Eat Takeaway Нидерланды
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