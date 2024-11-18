Fitch изменило прогноз по рейтингу Латвии на "стабильный"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Латвии в иностранной валюте на текущем уровне "A-", изменив прогноз с "позитивного" на "стабильный", сообщило агентство.

Главными факторами пересмотра прогноза Fitch называет рост государственного долга и бюджетного дефицита при слабых перспективах роста экономики.

"Соотношение государственного долга к ВВП постепенно увеличивается, поскольку номинальный рост теперь, вероятно, слабее из-за большего влияния ситуации на Украине и более высокого фискального дефицита в среднесрочной перспективе. Fitch прогнозирует, что соотношение долга к ВВП будет в умеренном восходящем тренде, увеличившись до 48,7% к 2026 году с 45% в 2023 году", - говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что дефицит бюджета Латвии увеличится до 2,6% ВВП в 2024 году с 2,4% в 2023 году, до 3% в 2025 году и 2,9% в 2026 году. "Хотя эти прогнозы в целом соответствуют текущим медианным показателям по странам-партнерам на 2024-2026 годы, они выше наших прогнозов от июля 2023 года, когда мы пересмотрели прогноз на "позитивный", - отмечают эксперты.

"Слабость ряда секторов у некоторых торговых партнеров наряду с сохраняющейся геополитической напряженностью повлияли на экономику Латвии в большей степени, чем мы изначально ожидали, при этом реальный ВВП на конец третьего квартала 2024 года все еще незначительно ниже уровня первого квартала 2022 года. Это связано со стагнацией частного потребления и ослаблением инвестиционной активности на фоне последствий ценового шока конца 2022 года и повышенной неопределенности, а также снижения экспорта из-за слабого внешнего спроса. Fitch ожидает, что рост реального ВВП в 2024-2025 годах окажется ниже, чем предполагалось в июле 2023 года", - говорится в сообщении.

Более медленное восстановление частного потребления и внешнего спроса, а также задержки в реализации финансируемых ЕС проектов поддерживают прогнозы Fitch, которое ожидает снижения реального ВВП Латвии в текущем году на 0,5% и роста на 1,3% в 2025 году (в июле предполагался рост на 1,5% и 2,8% соответственно).

Сильные стороны рейтинга Латвии отражают надежную основу экономической политики, поддерживаемую членством в ЕС и еврозоне, более низкие, хотя и растущие, уровни государственного долга и расходы на обслуживание долга, чем рейтингуемые страны, и умеренную задолженность частного сектора. Слабые стороны включают небольшой размер экономики, более низкий ВВП на душу населения, чем у стран категории "A", дефицит текущего счета (CAD) и чистый внешний долг, который выше, чем у стран-аналогов.