Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне геополитических рисков

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в понедельник. Рубль дешевеет на фоне новых геополитических рисков после того, как СМИ сообщили, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,7955 руб. (+10,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,37 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в сентябре 2024 года достигла нового максимума – 48,5%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в июле – 45,8%. Это следует из предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В то же время доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за импорт в РФ товаров и оказание услуг в сентябре снизилась до нового минимума – 18,4% (прежний минимум был в июле – 20,7%).

Платежи за импорт в прочих валютах в третьем квартале 2024 года составляли примерно треть импортных платежей (в сентябре - 33% после 32% в августе и 33,5% в июле).

Доля платежей в рублях за российский экспорт в сентябре выросла до 42,8% после 40,8% в августе и 40,2% в июле. При этом выручка российских экспортеров в валютах недружественных государств в сентябре увеличилась до 18,3% после 17,7% в августе, 15,8% в июле и 15,7% в июне. Одновременно доля поступления в валютах дружественных государств снизилась в сентябре до 38,9% после 41,5% в августе и 44,0% в июле.

Суммарно доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в сентябре выросла до рекордных 45,3%, превысив прежний максимум, зафиксированный в июне (42,9%).

Нефть

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в понедельник, восстанавливаясь после падения по итогам прошлой недели.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $71,25 за баррель, что на 0,31% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,13%, до $67,11 за баррель.

За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI - на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября.

Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало профицит предложения нефти в размере свыше 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, даже несмотря на продление ограничений на добычу нефти в странах ОПЕК+.

Также давление на нефть оказало укрепление доллара США после статданных, указавших на хорошее состояние американской экономики, и заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентных ставок.