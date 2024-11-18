Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 1,8%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник снижается из-за опасений эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине, а также на фоне просевшей вечером в пятницу нефти (фьючерс на Brent торгуется в районе $71,3 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 1,8%, причем второй откатился ниже рубежа 2700 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" (-2,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2690,11 пункта (-1,8%), индекс РТС - 847,46 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 ноября, составляет 99,9971 руб. (+97,91 копейки).

Конфликт на Украине

На минувших выходных издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными американских ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. "Президент Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные США дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России", - информирует издание.

По данным источников NYT, Украина сможет использовать эти ракеты только для ударов по Курской области. Однако впоследствии, добавили источники издания, Байден может разрешить украинским войскам использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что в Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории РФ со стороны Украины. Песков пообещал соответствующий ответ на возможное разрешение Вашингтоном Украине наносить удары по российской территории дальнобойным оружием.

Подешевели также акции Сбербанка (-2,3% и -2,2% "префы"), "НЛМК" (-2,2%), "Аэрофлота" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "Татнефти" (-2%), "Роснефти" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,8% и -0,9% "префы"), "МТС" (-1,8%), ВТБ (-1,8%), "Норникеля" (-1,8%), "Магнита" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,6%), "ММК" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,2%), АФК "Система" (-1,2%), расписки OZON (-1,2%), бумаги "ТКС Холдинг" (-1,1%), "РусГидро" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,3%).

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, в понедельник вероятно некоторое охлаждение настроений на рынке акций.

"Ждем, что сегодня оптимизм на рынке ослабнет - явных сигналов, кроме технических, для развития покупок мы пока не видим. Индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2700-2760 пунктов в ожидании дополнительных вводных, в первую очередь с рынка нефти и валюты", - отметил он.

Ситуация в экономике США

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,7-2,2% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали свежие статданные, которые говорят в пользу того, что Федрезерв США может повременить с дальнейшим снижением ключевой ставки (негативный сигнал для фондовых площадок).

Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics. В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты также ожидали снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Индекс Empire State Manufacturing вырос в ноябре до максимальных с декабря 2021 года 31,2 пункта с минус 14,3 пункта месяцем ранее, сообщил рассчитывающий его Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Значение выше нуля говорит о повышении активности в промышленном секторе. Консенсус-прогноз предполагал минус 0,7 пункта в этом месяце.

Тем временем, в Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,7%).

Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии снизились на 0,7% в сентябре относительно августа, когда они сократились на 1,9%, сообщило правительство страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 1,9%, по данным Trading Economics.

Трейдеры ожидают решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) в отношении ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) в среду и сведений об октябрьской динамике потребительских цен в Японии в пятницу.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены делают попытки стабилизации после снижения на минувшей неделе.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $71,29 за баррель (+0,4% и -2,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $67,16 за баррель (+0,2% и -2,5% в пятницу).

За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI - на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября из-за опасений роста предложения сырья.

Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало профицит предложения нефти в размере свыше 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, даже несмотря на продление ограничений на добычу нефти в странах ОПЕК+.

Также давление на нефть оказало укрепление курса доллара США после статданных, указавших на хорошее состояние американской экономики, и заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентных ставок.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 478 единиц. Число газовых установок также понизилось на одну, до 101 единицы.