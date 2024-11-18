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"Кассир.ру" приобрел контроль в разработчике ПО для билетного рынка "Инфотех"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Кассир.ру - национальный билетный оператор" приобрел контроль в интеграторе и разработчике ПО для билетного рынка ООО "Инфотех".

По данным ЕГРЮЛ, "Кассир.ру", в частности, получил 65% ООО Инфотех", 65% ООО "ИТ-Сервис", 55% ООО "Регион" и 65% ООО "Пробилет".

Продавцом выступил сооснователь билетного оператора, глава медиахолдинга PMI Евгений Финкельштейн. Сделки зарегистрированы 14 ноября.

В "Кассир.ру" подтвердили "Интерфаксу" совершение сделки.

"Данная сделка состоялась в рамках покупки компанией Kassir.ru доли в разработчике программного обеспечения "Инфотех". Изначально сделка проводилась совладельцем Kassir.ru Евгением Финкельштейном, сейчас же в плановом режиме перечисленные компании были переданы на баланс группы компаний Kassir.ru", - сказала "Интерфаксу" генеральный директор билетного оператора Елена Глуховская.

По ее словам, покупка "Инфотеха" позволит компании расширить продуктовый портфель и выйти в новые сегменты рынка.

"Инфотех" – большой интегратор и разработчик билетного ПО для крупных сегментов билетного рынка, включая одни из самых быстрорастущих – музеев и спорта. Благодаря "Инфотеху", Kassir.ru сможет выйти на эти рынки и предложить комплексное решение для клиентов: техническое обеспечение со стороны "Инфотеха" и маркетинговые и продающие возможности Kassir.ru и всех его партнерских витрин с суммарным охватом более 100 млн человек ежемесячно", - отметила Глуховская.

ООО "Инфотех" зарегистрировано в мае 2007 года, уставный капитал - 10 тыс. рублей. По итогам 2023 года выручка составила 446,8 млн рублей, чистая прибыль - 24,9 млн рублей.

Как говорится на сайте компании, "ИнфоТех" – российский разработчик программного обеспечения и интеграционных решений в сфере автоматизации. Компания разрабатывает и внедряет билетно-пропускные системы и системы контроля доступа серии TicketNet для музеев, театров, спортивных объектов и других учреждений культуры России и стран СНГ.

ООО "Кассир.ру – национальный билетный оператор" зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал - 64 тыс. рублей. Крупнейшим совладельцем оператора является Евгений Финкельштейн, владеющий 52,75% компании. Интернет-холдингу VK принадлежит 10%, материнской компании Альфа-банка - АО "АБ Холдинг" - 22%. Совладельцами также являются ряд физлиц: Алиса Мягких (12,25%), Алексей Гиязов (2%), Владимир Верхошинский (1%).

Выручка компании по итогам 2023 года составила 1,9 млрд рублей, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль возросла в 31,5 раза до 270,9 млн рублей.

Кассир.ру ООО "Кассир.ру - национальный билетный оператор" ООО "Инфотех"
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