Glorax займется управлением многоквартирными домами

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Девелопер Glorax создал компанию Glorax Home для выхода в новый для себя сегмент рынка - управления многоквартирными домами, сообщил девелопер.

Glorax Home также планирует предоставлять жильцам спектр дополнительных услуг, таких как ремонт квартир, клининг, регулировка окон и установка кондиционеров.

"На сегодняшний день основным регионом присутствия УК Glorax Home является Петербург, однако компания планирует масштабироваться и увеличивать фонд недвижимости в управлении по мере ввода в эксплуатацию объектов девелопера в других регионах России. В перспективе трех лет компания планирует обслуживать проекты, расположенные в Нижнем Новгороде, Ленинградской области и Казани", - отмечается в сообщении.

Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. География деятельности - Москва, Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Владимир, Мурманск, Омск и Тула.

Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Глоракс групп" (головная компания группы) являются Биржин (95%) и Александр Андрианов (5%).