Glorax приобрел крупного застройщика в Приморье

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Девелопер Glorax приобрел одного из крупнейших застройщиков Приморского края - ГК "Жилкапинвест", сообщает пресс-служба Glorax.

Сумма сделки не раскрывается. В ее периметр вошли все площадки дальневосточной компании: три строящихся проекта и один проект в стадии разработки исходно-разрешительной документации. Общая площадь проектов, приобретенных в ходе M&A сделки, составляет 239 тысяч кв. метров.

В результате число регионов присутствия Glorax достигло 11. Общая площадь портфеля проектов превысило 7,6 млн кв. метров, а текущий объем строительства жилья - 628 тысяч кв. метров.

Отмечается, что интеграция ГК "Жилкапинвест" в структуру Glorax завершится по истечении 6 месяцев. В дальнейшем Glorax рассматривает сделки M&A как один из инструментов для продолжения региональной экспансии в России.

Ранее сообщалось, что ФАС согласовала ходатайство Glorax о приобретении пяти застройщиков в Приморском крае.

ГК "Жилкапинвест" на сайте компании названа лидером по объему ввода жилья в Приморском крае. Всего за 22 года работы компания возвела 600 тысяч кв. метров жилья.

Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер работает в 11 регионах: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске, Туле и Владивостоке.