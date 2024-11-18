Швейцарский трейдер "Металлоинвеста" редомицилировался в САР Калининграда

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарская трейдинговая компания группы "Металлоинвест" – Metalloinvest Trading AG – редомицилировалась в САР Калининграда.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, МКАО "Металлоинвест Трейдинг АГ" была зарегистрирована 15 ноября, возглавил ее Максим Малышев.

"Металлоинвест" – крупнейшая железорудная компания в России и СНГ, на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).