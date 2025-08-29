Поиск

EBITDA "Металлоинвеста" в I полугодии упала в 1,5 раза, до 68,2 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - EBITDA "Металлоинвеста" по МСФО в I полугодии упала в 1,5 раза к тому же периоду прошлого года, до 68,2 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка снизилась на 12% и составила 216,8 млрд рублей.

Себестоимость продаж при этом выросла на 9%, до 115,9 млрд рублей. В результате валовая прибыль компании оказалась на 28% ниже прошлогоднего показателя и составила 101 млрд рублей.

Чистая прибыль "Металлоинвеста" за шесть месяцев 2025 года сократилась почти вдвое, до 30,6 млрд рублей.

Выручка горнорудного сегмента группы сократилась на 15%, до 154,5 млрд рублей, а EBITDA - в 1,7 раза, до 54 млрд рублей. Выручка металлургического сегмента снизилась на 12%, до 76,2 млрд рублей, а EBITDA просела в 1,9 раза, до 5,9 млрд рублей.

Общий долг "Металлоинвеста" на конец полугодия составил 335,4 млрд рублей (-10% к показателю по итогам 2024 года).

