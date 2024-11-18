Rolls-Royce занялся разработкой ядерных микрореакторов для космоса

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Британский машиностроительный концерн Rolls-Royce начал переговоры с потенциальными коммерческими заказчиками о внедрении ядерных микрореакторов, которые он также рассчитывает поставлять для применения в космосе, пишет Financial Times.

По словам директора инновационных ядерных и специальных проектов Rolls-Royce Джейка Томпсона, компания изучает возможности развертывания таких реакторов для обеспечения энергией дата-центров, майнинговых операций и отдаленных населенных пунктов.

Помимо двигателей для гражданских самолетов концерн около 60 лет поставляет реакторы для подводных лодок Королевского ВМФ Великобритании.

"Потребности в энергии будут быстро расти - по сути, миру потребуется все, что он может использовать (для ее выработки - ИФ)", - сказал Томпсон.

Микрореакторы основаны на других технологиях, нежели уже востребованные в сегменте дата-центров малые модульные реакторы (ММР), а также заметно уступают им в мощности, однако благодаря компактности транспортабельны.

ММР и микрореакторы разрабатываются двумя разными подразделениями Rolls-Royce. Компания начала работу над микрореакторами в 2021 году в сотрудничестве с Космическим агентством Великобритании.

Над микрореакторами Rolls-Royce работает команда из 100 человек в Бристоле. В отличие от классических ядерных реакторов с водой под давлением эти реакторы будут охлаждаться с помощью газа, что позволит значительно повысить температурный режим.

Нагревшийся газ будет использоваться как топливо для турбин, которые вырабатывают электричество.

Микрореакторы Rolls-Royce будут работать на обогащенном уране. На Земле топливо можно будет менять, однако в космосе это маловероятно. По словам Томпсона, компания будет прорабатывать схемы безопасного хранения и утилизации топлива в тесном сотрудничестве с британскими властями.

Ожидаемый срок эксплуатации активной зоны такого реактора - около десяти лет.

Планируются две версии микрореактора, различающиеся по размеру и мощности.

Вариант для использования в земных условиях будет иметь мощность 5-20 МВт и будет помещаться в транспортный контейнер, который можно доставить на отдаленные промышленные или военные объекты с ограниченным доступом к ископаемому топливу и возобновляемой энергии.

Космический реактор должен быть легким и не менее долговечным. НАСА требует, чтобы реактор весил не более 6 тонн. Rolls-Royce намерена делать их размером с семейный автомобиль, при этом мощность составит сотни киловатт, говорит Томпсон.

Такой реактор будет включаться только на поверхности Луны. Во время доставки его туда ядерное топливо будет инертным.

Главный вопрос для Rolls-Royce заключается в том, как сделать реактор "очень маленьким - маленьким настолько, чтобы его можно было загрузить на ракету и отправить в космос", заявляет Томпсон.

"Люди хотят делать больше всего в космосе, чтобы у них было больше всего в космосе, - отмечает он. - Все это требует больше энергии. И на обратной стороне Луны ее не получить с помощью солнца".

Космическое агентство Великобритании к настоящему моменту выделило 9,46 млн фунтов стерлингов ($11,94 млн) в виде грантов на лунные модульные реакторы. Столько же выделила Rolls-Royce.

Компания рассчитывает, что пригодный для развертывания реактор будет в ее распоряжении к началу следующего десятилетия. Большим подспорьем стал бы контракт с НАСА, которое в рамках программы "Артемида" планирует к 2031 году создать лунную орбитальную станцию, пишет FT.

"Мы считаем, что как только государства, миссии "Артемиды" восстановят человеческое присутствие на Луне, за этим последуют коммерческие сервисы", - говорит Томпсон.

"Роскосмос" ранее в этом году сообщил, что к 2035 году вместе с коллегами из Китая построит лунный реактор для совместной базы.

Rolls-Royce в рамках проекта с Космическим агентством Великобритании также изучает различные возможности применения атомной энергетики в космосе, партнером по проекту выступает американская BWX Technologies.

NASA два года назад выбрало Lockheed Martin и Westinghouse подрядчиками по разработке реакторов для использования на Луне.

Идея об использовании ядерной энергии в космосе не нова, отмечает FT. В 1960-х годах США вложили много сил в разработку экспериментального реактора Snap-10A, который был затем отправлен на орбиту, но прекратил работать спустя 43 дня. Он остается на полярной орбите.

Кроме того, на радиоизотопных источниках энергии работал ряд космических аппаратов, включая "Вояджер".