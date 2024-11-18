Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за эскалации геополитических рисков

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за эмоциональных распродаж на фоне эскалации геополитических рисков вокруг конфликта на Украине, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; фактором поддержки во второй половине торгов выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $73 за баррель). Индекс МосБиржи завершил день чуть выше 2720 пунктов после утреннего провала ниже 2700 пунктов, в лидерах отката выступили "префы" "Транснефти" (-8,5%) на фоне новостей о повышении налогов для компании, а также бумаги "НОВАТЭКа" (-2,2%) и "Газпрома" (-2,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2720,77 пункта (-0,7%, минимум сессии - 2687,45 пункта), индекс РТС - 857,59 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 ноября, составил 99,943 руб. (-5,41 копейки).

На минувших выходных издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными американских ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. "Президент Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные США дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России", - информирует издание.

По данным источников NYT, Украина сможет использовать эти ракеты только для ударов по Курской области. Однако впоследствии, добавили источники издания, Байден может разрешить украинским войскам использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.

"Префы" "Транснефти" упали до 1223 рублей, уровня конца октября.

Минфин РФ внес в правительство РФ новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли, которые предполагают, в частности, увеличение ставки налога на прибыль "Транснефти" до 40%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства.

Подешевели также акции "НЛМК" (-2%), "Татнефти" (-2%), "Магнита" (-2%), "Северстали" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,8%), "РусГидро" (-1,2%), Сбербанка (-1,1% и -0,8% "префы"), "Газпром нефти" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,4%), "ТКС Холдинг" (+2,9%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), расписки OZON (+0,5%), бумаги АФК "Система" (+0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,83 млрд рублей (из них 21,53 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 11,47 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,44 млрд рублей на "префы" "Транснефти").

Мнение экспертов

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал неделю волной снижения, в моменте просев ниже 2690 пунктов на негативных геополитических сигналах выходных. Однако в течение дня эмоции улеглись, покупатели вернули индекс МосБиржи выше 2700 пунктов. Поддержку акциям оказали слабость рубля и улучшение ценовой картины в сырьевых котировках.

На мировых рынках настроения в начале недели были в целом негативными. В Китае инвесторы пока осторожно оценивают новые госстимулы и постепенно закладывают риски активизации торгового противостояния с США в 2025 году. Сальдо торгового баланса еврозоны за сентябрь существенно превысило консенсус-прогноз аналитиков. Во вторник выйдет октябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны, на российском рынке будут опубликованы отчеты по МСФО "МТС", "Группы Астра" и "Европлана", а председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления ДКП на 2025 год и плановый период.

"В ближайшее время на российском рынке может возобладать боковая динамика торгов, в фокусе внимания останутся геополитика, цены на нефть и динамика курса рубля. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 ноября - 2685-2785 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, давление на российские акции и рубль оказали новостной фон и рост эскалации со стороны уходящей администрации США. В фокусе ближайших пяти дней остаются корпоративные события и финансовые отчеты, а также аукционы Минфина, недельные цифры по инфляции и представление основных направлений ДКП на 2025 год.

Скорректировались вверх акции ГК "Самолет" (+0,5%), так как новости о продаже доли одним из крупнейших акционеров Михаилом Кениным были опровергнуты. В "плюсе" торговались акции Фосагро (+1,7%), чему способствовали комментарии главы компании Михаила Рыбникова о фактическом перевыполнении плана производства ПАО на 2,4% по итогам 9 месяцев и потенциальном по итогам года (более 11,5 млн тонн), а также рассмотрении возможности строительства аммиачно-карбамидного комплекса в 2025 году. Рыночную капитализацию ПАО "Полюс" поддержало восстановление цен на золото выше $2600 за унцию. Под давлением в понедельник оказались котировки "префов" "Транснефти" на новостях о предложении Минфина поднять для компании налог на прибыль в 2025 году сразу до 40%. "Газпром", являясь одной из главных жертв обострения военной эскалации, также выглядел хуже рынка, отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций после падения смог отскочить вверх после того, как в американском Белом доме официально не подтвердили разрешение Украине осуществлять удары вглубь РФ американским оружием. Акции "Сегежи Групп" продолжили техническое восстановление от летних минимумов без конкретных краткосрочных драйверов, в целом ожидая увеличения доли АФК "Системы" в период проведения SPO. Акции "Группы ЛСР" (+4,5%) продолжают чувствовать себя лучше рынка, очевидно, начиная учитывать в ценах возможность выплаты итоговых дивидендов за 2024 год, полагает аналитик.

Бумаги застройщика "Самолет" отыгрывали ростом опровержение слухов о намерении крупного акционера Кенина продать свою долю в компании. При этом также стало известно, что новой главой компании "Самолет" вместо Андрея Иваненко станет Анна Акиньшина. Акции "Транснефти" в понедельник упали после появления в СМИ сообщений о предложении Минфина РФ увеличить ставку налога на прибыль для компании с 20% до 40%, полагает Кожухова.

На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Американские инвесторы пытались не допустить развития нисходящей коррекции, но рынок все еще находится на грани, хотя в отличие от европейских площадок показывает локальную силу. Российский рынок к концу основных торгов отступил от минимумов дня, при этом индекс МосБиржи сохранил поддержку 2690 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и вернулся выше 2700 пунктов. Ситуация в РФ остается неопределенной, а геополитическая напряженность, связанная с украинским конфликтом, вновь возросла, что создает дополнительные риски для покупателей, заключила представитель "Велес Капитала".

По оценке аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, индекс МосБиржи вновь вернулся в середину диапазона 2650-2750 пунктов. В случае улучшения настроений и пробития верхней границы диапазона возможен рост до 2800 пунктов, полагает он.

Зарубежные рынки

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), также нет единого вектора в Европе (индексы CAC40 и FTSE выросли на 0,2-0,3%, DAX просел на 0,1%) и в США (к 18:50 МСК индексы S&P500 и Nasdaq выросли на 0,4-0,9%, Dow просел на 0,04%).

Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии снизились на 0,7% в сентябре относительно августа, когда они сократились на 1,9%, сообщило правительство страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 1,9%, по данным Trading Economics.

Трейдеры ожидают решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) в отношении ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) в среду и сведений об октябрьской динамике потребительских цен в Японии в пятницу.

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены подросли после снижения на минувшей неделе.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $72,98 за баррель (+2,7% и -2,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $68,85 за баррель (+2,8% и -2,5% в пятницу).

За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI - на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября из-за опасений роста предложения сырья.

Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало профицит предложения нефти в размере свыше 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, даже несмотря на продление ограничений на добычу нефти в странах ОПЕК+.

Также давление на нефть оказало укрепление доллара США после статданных, указавших на хорошее состояние американской экономики, и заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентных ставок.