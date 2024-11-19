"Ростелеком" в 2025 году серьезно снизит капзатраты для сохранения положительного FCF

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" в 2025 году серьезно сократит капзатраты на фоне ситуации со стоимостью заимствований, намерен сохранить положительный FCF, а уровень долга - в пределах 2х, сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

"Мы довольно серьезно будем сокращать капвложения для того, чтобы остаться в положительном денежном потоке. Мы до конца донастраиваем наши модели, потому что стоимость денег меняется на глазах. Если еще недавно это была ключевая +1,5-2%, сейчас это ключевая +5-6%. Увеличился спред за счет целого ряда нормативных решений", - сказал он, но не уточнил, на сколько планируется сократить капзатраты.

В 2023 году капзатраты "Ростелекома" составили 147,2 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2022 году.

Говоря о долговой нагрузке, Осеевский сообщил, что компания намерена сохранить уровень долга в пределах 2.

"Мы по-прежнему будем оставаться в соотношении долг/EBITDA 2, плюс-минус. И, в том числе, и в следующем году. Ну конечно, у нас довольно большой денежный долг, и это потребует довольно серьезного оттока ликвидности на его обслуживание", - сказал президент "Ростелекома".

По его словам, сейчас средняя стоимость долга у "Ростелекома" составляет порядка 14-15% годовых из-за того, что часть существующего долга привлекалась по фиксированной ставке. "Но в следующем году очевидно средняя ставка по долгу будет увеличиваться и будет увеличиваться нагрузка. Поэтому следующий год будет непростым", - сказал глава компании.

"Ну, мы много проинвестировали за последние годы. Я думаю, за 7 лет - около 1 трлн рублей. У нас балансовая стоимость активов сейчас 1,12 трлн рублей, поэтому у нас довольно большой запас прочности для того, чтобы эту турбулентность пережить", - добавил Осеевский.