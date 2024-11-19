Рубль во вторник подешевел в паре с юанем

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подешевел на фоне незначительных изменений на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 составил 13,8385 руб., что на 7,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 ноября на 9,18 копейки, до 100,0348 руб., и увеличил курс евро на 27,32 копейки, до 105,7338 руб.

Официальный курс американской валюты превысил 100 руб. впервые с 10 октября 2023 года.

Мнение экспертов

"Рубль на этой неделе продолжает выглядеть слабо: юань не оставляет попыток штурма 13,8 руб., в долларе идет борьба за круглые 100 руб. С одной стороны, индекс доллара DXY отошел от годовых вершин и цены на нефть немного восстановились. С другой - за последние дни появились новые негативные сигналы в геополитике, что вынуждает инвесторов частично перекладываться в валюту. В частности, в валютные активы может частично перетекать ликвидность от снижающегося рынка акций. Базово на нацвалюту может давить сезонное ускорение импорта. Вместе с тем, характер движения курсов может говорить о близком пределе девальвационного витка. В этом месяце компании могут раньше обычного начать подготовку к налоговому периоду, стремясь зафиксировать наиболее выгодный курс для конверсии. Определенную поддержку рубль может почувствовать уже на этой неделе. Меры валютного контроля и жесткая ДКП также за рубль. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,4-13,9 руб., доллар - 98,5-100,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Среднесрочные перспективы у рубля пока не слишком радужные. Под конец года Минфин значительно нарастит бюджетные расходы, и свободных рублей на рынке станет еще больше. Плюс к этому ЕС начал работу над 15-м пакетом санкций против РФ. Предыдущий, 14-й, пакет санкций был принят в июне. Европейские дипломаты рассчитывают, что обсуждение в Совете ЕС пройдет до конца года. В новый пакет санкций могут внести ограничения против российского СПГ, "теневого флота", а также на использование иностранных технологий. Если ужесточатся санкции против "теневого флота", то это может привести к росту дисконта Urals относительно Brent", - полагает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Заявление главы ЦБ РФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключает постепенного снижения ключевой ставки в 2025 году по мере торможения инфляции и при условии отсутствия новых внешних шоков.

"Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4,5-5% в следующем году, затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%. И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки, если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году", - сказала она, выступая в Госдуме во вторник.

Набиуллина обратила внимание на распространенное мнение о том, что повышение ключевой ставки только разгоняет рост цен, так как провоцирует рост расходов по кредитам. По ее словам, это "глубокое заблуждение". "Ключевая ставка эффективно противостоит инфляции. Если бы мы оставили ставку на том уровне, как она была до середины прошлого года, напомню, 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначная, а вполне могла достичь 20-30%, вполне возможно, что и больше", - сказала глава ЦБ.

Банк России, повысив ключевую ставку в октябре сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 21%, дал жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ставки и на ближайшем заседании (20 декабря).

Регулятор в октябре повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, в 2025 году - до 17-20% с 14-16%, в 2026 году - до 12-13% с 10-11%. С 28 октября и до конца 2024 года средняя ставка прогнозируется в диапазоне 21-21,3%, то есть возможно очередное ее повышение на последнем в этом году заседании совета директоров в декабре.

Нефть

Цены на нефть слабо повышаются вечером во вторник, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $73,29 за баррель, что на 0,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,04%, до $69,14 за баррель.

Норвежская Equinor после проблем с энергоснабжением частично возобновила добычу на крупнейшем в Западной Европе нефтяном месторождении Johan Sverdrup, пишет Trading Economics.

Давление на котировки также оказывают сигналы слабого спроса со стороны Китая и прогноз избытка нефти на мировом рынке в следующем году от Международного энергетического агентства. Риски в отношении предложения усугубятся, если страны ОПЕК+ решат не продлевать ограничения на добычу.

Недельный депозитный аукцион

Банк России во вторник, 19 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 760,2 млрд рублей (при лимите 4 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 760,2 млрд рублей) в среднем по ставке 20,94% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 695,5 млрд рублей (при лимите 4 трлн 150 млрд рублей и спросе 2 трлн 695,5 млрд рублей) в среднем по ставке 20,92% годовых.

Ставка RUONIA

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 ноября снизилась на 3 базисных пункта - до 20,75% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась на 7 базисных пунктов - до 20,19% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 19,39% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 18,35% годовых.