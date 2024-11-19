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Менеджмент "Группы Астра" рекомендует направить на дивиденды за 9 месяцев 550 млн рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Менеджмент ПАО "Группа Астра" (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного программного обеспечения, включая операционную систему Astra Linux) будет рекомендовать совету директоров компании направить на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года 550 млн рублей.

Об этом на дне инвестора сообщила замгендиректора "Группы Астра" по экономике и финансам Елена Бородкина.

"Будем рекомендовать совету директоров направить на выплату дивидендов 50% от прибыли, предназначенной для дивидендов", - сказала она.

Дивполитика "Группы Астра" предполагает, что компания будет направлять на выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли минус CAPEX (чистая прибыль, скорректированная на сумму капитализированных расходов и амортизацию капитализированных расходов) по итогам 9 и 12 месяцев, но не реже одного раза в год.

По итогам 9 месяцев текущего года выручка компании выросла до 8,6 млрд рублей, что на 84% больше показателя за аналогичный период прошлого года (4,7 млрд рублей). Чистая прибыль "Группы Астра" выросла на 51%, до 2 млрд рублей (1,3 млрд рублей за 9 месяцев) прошлого года, скорректированная чистая прибыль - на 68%, до 2,4 млрд рублей (1,4 млрд рублей годом ранее), а скорр. чистая прибыль минус CAPEX - до 1,1 млрд рублей (849 млн рублей).

Совета директоров "Группы Астра" должен рассмотреть рекомендации о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года 20 ноября. Также совет директоров рассмотрит вопрос созыва внеочередного собрания акционеров, на котором будут рассматриваться рекомендации по выплатам дивидендов.

Ранее "Группа Астра" утвердила целевой показатель на 2024-2025 годы, который предусматривает увеличение чистой прибыли компании в три раза - до 10-11 млрд рублей. В материалах компании отмечается, что на IV квартал текущего года может прийтись около 50% от общей выручки компании за 2024 год.

Летом 2024 года акционеры "Группы Астра" утвердили выплату дивидендов по итогам I квартала 2024 года в размере 7,89 рубля на обыкновенную акцию. Общий объем дивидендных выплат составит 1,7 млрд рублей. Эти дивиденды включали в себя дивиденды за 2023 год.

"Технически дочерние сообщества ПАО "Группа Астра" выплатили дивиденды на головную компанию по итогам своей работы за 2023 год в I квартале 2024 года. Таким образом, у ПАО "Группа Астра" по РСБУ появилась прибыль для распределения уже по итогам I квартала 2024 года. Именно поэтому решение по дивидендам принято по итогам I квартала 2024 года с базой расчета скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2023 год, согласно дивидендной политике", - отмечали в мае "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". АО было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. Сейчас ПАО полностью или частично владеет 23 IT-компаниями из России и Белоруссии.

Выручка "Группы Астра" за 2023 год составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль - 3,6 млрд рублей. При этом объем отгрузок в 2023 году вырос до 11,2 млрд рублей, что на 75% больше показателя 2022 года.

Astra Linux Группа Астра Елена Бородкина
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