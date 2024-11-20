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Цены на нефть слабо меняются, Brent торгуется у $73,2 за баррель

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по московскому времени составила $73,24 за баррель, что на $0,07 (0,1%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,01 (менее 0,1%), до $73,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 7:05 в цене не изменились, торгуясь по $69,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,3%). Срок обращения декабрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в среду. Более активно торгуемые контракты на январь к 8:13 теряют в цене $0,04 (0,06%) и стоят $69,2 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 4,753 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения всего на 800 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы в 18:30 среды.

Brent WTI США
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