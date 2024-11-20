IWCC ждет превышения глобального производства меди над спросом в 2024 и 2025 году

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Производство меди в мире будет превышать спрос в 2024-2025 годах, прогнозирует Международный совет по обработанной меди (IWCC).

Глобальное производство рафинированной меди в 2024 году, как ожидается, увеличится на 3,4% и составит 26,71 млн тонн, а в 2025 году достигнет 27,27 млн тонн.

Потребление металла в 2024 году может вырасти на 2,2% - до 26,14 млн тонн, в 2025 году - на 2,3%, до 26,73 млн тонн. Оба показателя будут несколько ниже, чем прогнозировалось в мае, отмечает IWCC.

В том числе спрос на медь в 27 государствах Европейского союза и Великобритании в 2024 году ожидается на уровне 2,941 млн тонн, что на 1,8% меньше прошлогоднего показателя. В следующем году предполагается повышение на 1,2% - до 2,975 млн тонн.

Потребление в Китае по итогам текущего года оценивается в 14,603 млн тонн (рост на 2,6%), в будущем году - 14,832 млн тонн (увеличение на 1,6%).

В Японии прогнозируется увеличение показателя в этом году на 2,3% - до 835 тыс. тонн, в Северной Америке (Канада, Мексика и США) - на 2,1%, до 2,285 млн тонн. В 2025 году ожидается подъем соответственно на 2% и 2,5%.

Торговая ассоциация производителей меди и медной продукции International Wrought Copper Council была создана в 1953 году. Ее членами являются около 150 компаний из различных стран.