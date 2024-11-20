Инфляция в РФ с 12 по 18 ноября разогналась до 0,37%, годовая ускорилась в район 8,6%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 12 по 18 ноября составила 0,37% после 0,30% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней) и 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 18 ноября составил 0,79%, с начала года - 7,41%.

Таким образом, инфляция с начала года уже превысила официальный макропрогноз Минэкономразвития на 2024 год (7,3%). Формально правительство свой прогноз уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

До верхней границы обновленного в конце октября прогноза ЦБ на 2024 год в 8,0-8,5% осталось менее 1,1 процентного пункта (п.п.), что подразумевает средний недельный рост цен в оставшиеся шесть недель менее чем на 0,2%, что значительно ниже текущей недельной динамики.

Из данных за 18 дней ноября этого и прошлого годов следует, что на 18 ноября годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,59% с 8,43% на 11 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,67% с 8,56% на 11 ноября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связано с тем фактом, что в ноябре 2023 года рост цен был неоднородным - в первую неделю резко скакнул почти на 0,4% из-за повышения цен на отечественные авто, а затем замедлился.

Цены на плодоовощную продукцию с 12 по 18 ноября выросли на 4,1% после роста на 3,6% с 6 по 11 ноября. В том числе огурцы стали дороже на 11,3%, помидоры - на 6,0%, капуста - на 4,7%, лук - на 4,4%, картофель - на 3,8%, свекла - на 1,6%, морковь - на 1,3%, бананы - на 1,2%, яблоки - на 1,0%.

За период с 12 по 18 ноября существенно выше стали цены на сливочное масло - на 1,4%, сыры - на 1,3%, подсолнечное масло - на 1,2%, рыбу мороженую - на 1,1%, молоко пастеризованное, сметану и куриные яйца - на 0,9%, молоко стерилизованное - на 0,8%, творог - на 0,6%.

Цены на дизельное топливо выросли на 0,5%, бензин автомобильный - на 0,3%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 12 по 18 ноября выросла на 3,1% (с 6 по 11 ноября она увеличилась на 5,6%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 18 ноября на уровне 8,68%, соответствующие цифры приводятся в обзоре ведомства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 12 по 18 ноября 2024 года потребительская инфляция составила 0,37%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,73%: на плодоовощную продукцию динамика цен составила 4,09%, на остальные продукты питания цены изменились на 0,42%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12%: снизились цены на медикаменты и электро- и бытовые приборы. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,25% при удешевлении услуг гостиниц", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие года, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорится в заявлении ЦБ от 25 октября.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%, на 2025 год до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, но вице-премьер РФ Александр Новак уже признавал, что инфляция складывается выше прогноза правительства и может составить около 8% (но и этот прогноз уже выглядит маловероятным). Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равен 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября). Консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 5,6% (с 5,4% по опросу в начале октября).