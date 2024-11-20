Рост цен производителей продовольствия в октябре замедлился до 0,9%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В октябре производители пищевой продукции по сравнению с сентябрем повысили цены на 0,9%, сообщил Росстат. Рост цен замедлился: в сентябре по сравнению с августом они выросли на 1,4%.

В августе по сравнению с июлем цены выросли на 0,7%. В июле по сравнению с июнем - на 0,8%, в июне по сравнению с маем - на 0,6%, в мае по сравнению с апрелем - на 1,2%. В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на 0,5%, в феврале по сравнению с январем - на 0,8%. В январе по сравнению с декабрем 2023 года было зафиксировано снижение на 0,2%.

С начала года цены повысились на 6,5%, в годовом выражении - на 7,3%.

Росстат также сообщил, что в октябре по сравнению с сентябрем производители напитков повысили цены на 0,9%. Рост цен ускорился: в сентябре по сравнению с августом он составлял 0,4%. С начала года напитки у производителей подрожали на 8,2%, по сравнению с октябрем 2023 года - на 10,8%.

По данным Росстата, в октябре по сравнению с сентябрем производители повысили цены на резаные овощи, расфасованные в пакеты (кроме картофеля), на 19,7%, сливки - на 17,7%, кукурузное масло - на 9,4%, соевое масло и его нерафинированные фракции - на 8,5%. При этом отмечено снижение цен на консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные консервы с использованием мяса птицы для детского питания - на 10%, кормовой белок - на 6,3%, свекловичный жом - на 5,7%.

Производители напитков повысили цены на настойки на 6,8%, этиловые спирты из пищевого сырья - на 4,3%, водку - на 1,4%. В то же время снизились цены на вина -на 1,2%, игристые вина - на 0,4%.

В 2023 году цены производителей продовольствия повысились на 2%, напитков - на 7%.