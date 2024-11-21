Nvidia удвоила квартальную чистую прибыль и выручку

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. в третьем квартале 2025 финансового года удвоил чистую прибыль и выручку.

За квартал, который завершился 27 октября, чистая прибыль компании составила $19,309 млрд, или 78 центов в расчете на акцию, против $9,243 млрд, или 37 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла до 81 цента на бумагу с 40 центов.

Выручка поднялась до $35,082 млрд с $18,120 млрд годом ранее. В том числе доходы в сегменте дата-центров составили $30,77 млрд, что в 2,1 раза (на 112%) выше прошлогоднего показателя.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне 75 центов на бумагу при общей выручке в $33,17 млрд и доходах от дата-центров в $28,8 млрд.

Валовая рентабельность Nvidia достигла 74,6% против 74% годом ранее, однако относительно второго финквартала показатель снизился (с 75,1%).

За минувший финквартал компания вернула акционерам около $11,25 млрд, в том числе выкупив свои акции на $11 млрд.

Следующие дивиденды в размере 1 цента на акцию будут выплачены 27 декабря. Закрытие реестра акционеров назначено на 5 декабря.

Nvidia планирует в четвертом финквартале получить выручку в районе $37,5 млрд плюс-минус 2%. Валовая рентабельность ожидается около 73% плюс-минус 50 базисных пунктов.

За последние три месяца капитализация Nvidia увеличилась на 13,5% (до $3,6 трлн), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 5,8%.