Москва расширит финансовую поддержку венчурных инвесторов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы расширит программу финансовой поддержки венчурных инвесторов, которые вкладывают средства в проекты начинающих предпринимателей, включенных в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний столицы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что на эти цели из городского бюджета дополнительно выделят 100 млн рублей.

Действующая в столице программа поддержки венчурных инвестиций позволяет частным лицам, выступающим в роли бизнес-ангелов, компенсировать до 50% от объема инвестиций, но не более суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного за последние три года. Максимальный размер гранта – 10 млн рублей. При этом доля участия инвестора в уставном капитале стартапа должна составлять не менее одного и не более 30%.

За время реализации программы поддержку получили 16 венчурных инвесторов на общую сумму 42,7 млн рублей. Всего было подано свыше 100 заявок, говорится в сообщении.