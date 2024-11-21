Поиск

Москва расширит финансовую поддержку венчурных инвесторов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы расширит программу финансовой поддержки венчурных инвесторов, которые вкладывают средства в проекты начинающих предпринимателей, включенных в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний столицы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что на эти цели из городского бюджета дополнительно выделят 100 млн рублей.

Действующая в столице программа поддержки венчурных инвестиций позволяет частным лицам, выступающим в роли бизнес-ангелов, компенсировать до 50% от объема инвестиций, но не более суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного за последние три года. Максимальный размер гранта – 10 млн рублей. При этом доля участия инвестора в уставном капитале стартапа должна составлять не менее одного и не более 30%.

За время реализации программы поддержку получили 16 венчурных инвесторов на общую сумму 42,7 млн рублей. Всего было подано свыше 100 заявок, говорится в сообщении.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Кордиант" возобновил работу шинного завода в Ульяновске, купленного у Bridgestone

Владельцы всех выпусков облигаций Росбанка получили право требовать погашения бондов

Владельцы всех выпусков облигаций Росбанка получили право требовать погашения бондов

В России огурцы с 12 по 18 ноября подорожали на 11,3%

Курс биткойна превысил $94 тысячи

Курс биткойна превысил $94 тысячи

НРД перечислены 3,9 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2032"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });