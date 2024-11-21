МосБиржа сообщила о графике работы в новогодние праздники

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа в период новогодних праздников будет проводить торги 3, 6 и 8 января, говорится в сообщении торговой площадки.

Торги также будут проводиться в рабочую субботу, 28 декабря, и 30 декабря 2024 года. В эти дни на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке они будут проводиться в обычном режиме.

На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

Биржа отмечает, что 29 и 31 декабря 2024 года, 1-2 января, 4-5 января и 7 января 2025 года торгов не будет.

С 9 января торги на рынках МосБиржи осуществляются по стандартному графику.