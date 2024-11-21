Apple представила Индонезии план инвестиций ради отмены запрета продаж iPhone

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. представила властям Индонезии план инвестиций в страну на сумму $100 млн.

Предложенная сумма в 10 раз выше предыдущего плана, в рамках которого компания собиралась вложить $10 млн в строительство предприятия по выпуску компонентов и аксессуаров для устройств Apple в городе Бандунг (провинция Западная Ява), заявило министерство промышленности Индонезии. Инвестиции на сумму $100 запланированы на следующие два года.

В октябре Индонезия заблокировала продажи новейших смартфонов Apple в связи с тем, что компания не выполнила требований, касающихся инвестиций в страну.

В соответствии с политикой Джакарты, нацеленной на поддержку местной промышленности и сокращение зависимости от импорта, зарубежным компаниям необходимо выполнять требования, касающиеся использования продуктов и услуг, производимых внутри страны. Это может осуществляться разными способами, в том числе за счет создания производств или разработки инноваций в Индонезии, пишет The Wall Street Journal.

Apple ранее выбирала схему развития инноваций, компания построила три академии для разработчиков в стране, отмечают в Министерстве промышленности.

Ведомство выдвигает ряд требований, которые Apple нужно выполнить, чтобы продолжить продажи новых iPhone в Индонезии. Это, в частности, расширение R&D-подразделения в стране и интеграция индонезийских компаний в глобальную цепочку поставок Apple.

В 2023 году Apple продала 2,61 млн iPhone в Индонезии - это максимум среди стран Юго-Восточной Азии.