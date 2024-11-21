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На льготные кредиты производителям радиоэлектроники выделят еще 18,5 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Государство в 2024 году дополнительно профинансирует программу льготного кредитования производителей радиоэлектроники в объеме 18,5 млрд рублей. Как сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, средства будут выделены из резервного фонда.

В течение предстоящих трех лет на программу планируется выделить 30 млрд рублей, отметил он.

Программа льготного кредитования производителей радиоэлектронной продукции была запущена в РФ в марте 2022 года сначала на один год, а впоследствии была продлена на 2023 и последующие годы. Программа регулируется 407-м постановлением правительства от 18 марта 2022 года и позволяет привлекать кредиты объемом до 100 млрд рублей по ставке до 5% годовых.

С помощью кредитных средств компании отрасли могут приобретать электронную компонентную базу, комплектующие изделия и материалы, необходимые для производства техники.

Михаил Мишустин
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