Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 1,9%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips после падения накануне, вызванного эскалацией геополитической напряженности и ожиданиями дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на фоне высокой инфляции; отскоку акций нефтяных компаний способствует подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $74 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 1,9%, причем второй превысил рубеж 2600 пунктов во главе с бумагами "Совкомфлота" (+5%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2617,4 пункта (+1,9%), индекс РТС - 818,84 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 ноября, составляет 100,6798 руб. (+46,06 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+3,7%), расписки OZON (+3,6%), бумаги "Аэрофлота" (+3,1%), "Транснефти" (+3,1% "префы"), "НЛМК" (+2,9%), ВТБ (+2,9%), "ММК" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +2,5% "префы"), "Северстали" (+2,4%), "Магнита" (+2,3%), "Газпрома" (+2,2%), "МТС" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (+2,2%), Сбербанка (+2,1% и +1,9% "префы"), "Татнефти" (+2,1%), ОК "Русал" (+2,1%), "ТКС Холдинг" (+2,1%), "АЛРОСА" (+2%), "Газпром нефти" (+1,9%), "Московской биржи" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Роснефти" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), "Норникеля" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,3%).

Банк "Санкт-Петербург" (+2,4%) в январе-сентябре 2024 года получил 37,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете кредитной организации. Чистая прибыль банка по МСФО в третьем квартале текущего года увеличилась в 1,56 раза к уровню июля-сентября прошлого года - до 13,3 млрд рублей. Результаты оказались ниже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли за 9 месяцев текущего года на 2,4% - до 37,8 млрд рублей, в третьем квартале - в 1,6 раза, до 13,5 млрд рублей.

Вечером в четверг стало известно, что Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ" и БКС банк.

Кроме того, в четверг вечером президент РФ Владимир Путин заявил в телеобращении, что после ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории России региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Путин пообещал решительный и зеркальный ответ в случае агрессивных действий против России, отметив, что она вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против российских объектов.

По словам Путина, ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник", цель пуска достигнута. Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в четверг, что администрация президента США Джо Байдена не считает, что Россия намерена применить ядерное оружие против Украины. "Мы не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", - отметила Жан-Пьер на брифинге, комментируя вопрос о возможных причинах обновления российской ядерной доктрины.

Зарубежные фондовые рынки

В США в четверг индексы акций выросли на 0,03-1,1% во главе с Dow, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 213 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с конца апреля этого года. На предыдущей неделе число первичных заявок составляло 219 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 3,4% относительно предыдущего месяца - до 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали повышения до 3,93 млн домов, по данным Trading Economics.

Перепродажи жилья в США в октябре были на 2,9% выше, чем в том же месяце прошлого года. Рост показателя в годовом выражении зафиксирован впервые с июля 2021 года.

Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии, в ноябре упал до минус 5,5 пункта по сравнению с плюс 10,3 пункта месяцем ранее. Рынок в среднем прогнозировал плюс 8,2 пункта, по данным The Wall Street Journal. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона. Показатель завершил в минусе второй месяц в этом году.

В пятницу в Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite упал на 3%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Как стало известно в пятницу, потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,5% в сентябре. Инфляция обновила минимум с января. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились также на 2,3%, что является минимумом за полгода, после увеличения на 2,4% в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал замедление до 2,2%. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже более двух с половиной лет подряд.

В Китае негативным фактором являются опасения инвесторов относительно мер стимулирования экономического роста в КНР, а также риски введения новых торговых пошлин администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

ВВП Германии в III квартале вырос на 0,1%, тогда как ожидался рост на 0,2%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались после роста накануне на фоне эскалации конфликта на Украине.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $74,22 за баррель (-0,01% и +2% накануне), январская цена WTI - $70,12 за баррель (+0,03% и +2% в четверг).