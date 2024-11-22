Банк "Санкт-Петербург" повысил прогноз рентабельности и роста кредитного портфеля на 2024 год

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" повысил прогноз по рентабельности капитала на 2024 год до 25% с 24%, сказано в презентации кредитной организации.

Банк также повысил прогноз по росту кредитного портфеля на 2024 год до 12% с 10%.

Ожидания по стоимости риска на этот год стали оптимистичнее: менее 100 базисных пунктов (б.п.) вместо около 100 б.п. ранее.

Отношение расходов к доходам в 2024 году прогнозируются на уровне 27-29% против менее 30% ранее.

Банк также представил ожидания на 2025 год. Рентабельность капитала в 2025 году прогнозируется на уровне 20%, рост кредитного портфеля - 7-9%. Стоимость риска в 2025 году ожидается в районе 100 б.п., отношение расходов к доходам - менее 30%.

Банк 22 ноября опубликовал отчет по МСФО за третий квартал.

Рентабельность капитала за 9 месяцев 2024 года составила 26,8%, в III квартале - 27,2%.

Кредитный портфель до вычета резервов за январь-сентябрь 2024 года вырос на 7,8% - до 739,7 млрд рублей.

Стоимость риска за 9 месяцев 2024 года составила 0,8%.

Отношение расходов к доходам за январь-сентябрь 2024 года составило 26,4%, в III квартале - 27,7%.