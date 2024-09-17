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Токаев заявил о готовности Казахстана увеличить поставки нефти в ФРГ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан позиционирует себя как надежного и крупного поставщика энергоресурсов в Германию и имеет возможность увеличить поставки на германский рынок, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия - Германия" в Астане.

"Будучи надежным и одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Германию, Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов", - сказал он.

Он подчеркнул, что для устойчивого прогресса всех государств важно активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии.

"Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере развития водородной энергетики", - добавил Токаев.

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