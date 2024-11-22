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Страны СНГ приняли модельный закон о виноделии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ на пленарном заседании в Петербурге утвердила модельный закон "О виноградарстве и виноделии", передал корреспондент "Интерфакса".

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Такой закон нужен для создания равных правовых экономических, технологических и организационных основ отрасли виноградарства в странах Содружества, заявила председатель постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, депутат Сената парламента Казахстана Ольга Булавкина. По ее словам, необходимо также регулировать производство и оборот винодельческой продукции.

"В связи с этим модельный закон предусматривает создание и оптимизацию правовых условий, направленных на развитие виноградарства и виноделия. В частности формирование национальных сырьевых баз, развитие питомников и технологическое переоснащение современным оборудованием винодельческих предприятий и совершенствование нормативно-правовой базы", - сказала она.

Булавкина сообщила, что принятие модельного закона и его использование в законодательстве государств СНГ позволит вывести сектор виноделия новый уровень развития, а также увеличить экспорт.

Модельный закон носит рекомендательный характер. Такие акты используются парламентами стран-участников МПА СНГ для разработки и принятия на их основе внутригосударственных нормативных правовых актов либо для внесения изменений и дополнений в действующее законодательство.

Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" был принят в декабре 2019 года и вступил в силу 26 июня 2020 года.

Казахстан СНГ Ольга Булавкина
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