Правительство РФ продлевает соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в области экспорта нефти

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении действия межправительственного соглашения с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Согласно документу, опубликованному в субботу на официальном интернет-портале правовой информации РФ, соглашение сроком действия по 31 декабря 2024г продлевается до 31 декабря 2026г.

Затем "его действие автоматически продлевается на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит за 3 месяца до истечения очередного годичного периода другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения".

В документе сказано, что продление действия соглашения призвано "развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество в области поставок нефти и нефтепродуктов".

Протокол о внесении изменений в соглашение "временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур".

Переговоры с белорусской стороной поручено провести Минэнерго с участием МИД РФ.

Соглашение между правительствами России и Белоруссии о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было заключено 12 января 2007 г.