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Азербайджан отправил первый контейнерный блок-поезд из Баку в Китай

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан впервые отправил грузы из Баку в Китай по железной дороге, сообщило ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в воскресенье.

Первый экспортный блок-поезд "Баку-Сиань" состоит из 62 40-футовых контейнеров.

"Этот груз будет доставлен мультимодальным способом через Казахстан в порт Сиань", - говорится в сообщении.

В рамках проекта до конца 2024 года планируется отправить из Баку в Китай по указанному маршруту в общей сложности 15 тыс. тонн грузов или 600 контейнеров.

"Сегодняшнее мероприятие имеет большое значение с точки зрения перевозки грузов в обоих направлениях по маршруту Запад-Восток. Теперь местные предприниматели смогут отправлять свои грузы напрямую в Китай по Среднему коридору. Как АЖД, мы работаем над рядом важных проектов по превращению нашей страны в международный транспортно-логистический узел", - сказал заместитель председателя АЖД Ариф Агаев, слова которого приводятся в сообщении.

АЖД отмечает, что из Китая в Азербайджан по Среднему коридору было отправлено 280 контейнерных блок-поездов. По итогам 2024 года их число превысит 300 контейнерных блок-поездов. На 2025 год планируется более чем трехкратное увеличение числа блок-поездов - до 1 тыс.

Азербайджан Китай АЖД Азербайджанские железные дороги
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