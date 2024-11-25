Чистая прибыль МосБиржи по МСФО в III квартале выросла на 61%, до 23 млрд рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа по итогам третьего квартала 2024 года получила 23,03 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61,3% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (14,3 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки.

Показатель EBITDA вырос в годовом выражении на 43,5%, до 29,5 млрд рублей.

Финансовые результаты оказались выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 22,3 млрд рублей, EBITDA - 28,7 млрд рублей.

Чистая прибыль МосБиржи по итогам девяти месяцев 2024 года выросла до 61,88 млрд рублей с 40,72 млрд рублей в аналогичном периоде 2023 года.

Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 75,8%, до 23,4 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 54,9%, до 29,99 млрд рублей.

Операционные расходы выросли на 54,4% (до 11,5 млрд рублей) в основном за счет увеличения трат на маркетинг и персонал.

Расходы на персонал выросли на 34,4%. Рост был обусловлен наймом новых сотрудников, выборочным пересмотром заработной платы и прочими факторами, поясняет биржа.

Операционные доходы увеличились на 56,3%, до 40 млрд рублей.

Комиссионные доходы выросли на 3,5%, до 14,9 млрд рублей. На рынке акций они увеличились на 10,3%, на рынке облигаций - на 24,7%, на денежном рынке - на 18,1%, на срочном - на 16,6%.

Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг снизился на 3,6%, при этом средняя стоимость активов на хранении выросла на 3,7%. Различие в динамике комиссионных доходов и динамики стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций репо в НРД. Эти два направления продемонстрировали отрицательные результаты, которые были лишь частично компенсированы ростом доходов от комиссии за хранение.

Размер собственных средств МосБиржи по итогам третьего квартала 2024 года составил 127,04 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода она не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат составил 1,87 млрд рублей. Большая часть средств была направлена на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также на разработку ПО.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).