Рубль утром снижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в понедельник, рубль снижается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,1095 руб. (+3,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,68 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Биржевой курс юаня в пятницу превысил отметку 14 руб., прибавив почти 1%, курсы доллара и юаня на внебиржевом рынке, как и фьючерсы на них, взлетели более чем на 2,5%, обновив максимумы с марта 2022 года. Рынок активно отыгрывал в первую очередь новые вводные - наложение Минфином США санкций на российские банки, интенсивно участвовавшие во внешнеторговых операциях. В результате мы наблюдаем более заметное смещение баланса в сторону спроса. С одной стороны, участники рынка пытаются активнее приобретать валюту для оперативного проведения платежей контрагентам, с другой - санкции формируют опасения, что в ближайшее время поступления валюты от экспортеров из-за адаптации ими цепочек платежей могут быть ограничены, несмотря на близость дня налоговых выплат (28 ноября). Мы пока исходим из того, что санкции чувствительные, но не носят критического характера. Допускаем в начале недели сохранения повышенной волатильности на валютном рынке. В дальнейшем ждем ее ослабления, рассчитывая на подстройку каналов притока валюты под новые вводные и не исключая поддержки со стороны Банка России, способного обеспечить стабильность на рынке. Полагаем, что биржевой курс юаня сможет удержаться в нашем текущем целевом диапазоне 13,8-14,3 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.н

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после уверенного подъема по итогам предыдущей недели.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $74,69 за баррель, что на 0,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,69%, до $70,75 за баррель.

За неделю международный бенчмарк прибавил 5,8%, североамериканский - 6,4%. В обоих случаях рост стал максимальным с начала октября.

В ближайшее воскресенье рынок ждет министерскую встречу ОПЕК+. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, страны-участницы сделки оценивают ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, а решения, которые примут на встрече, будут направлены "в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке".

Между тем Казахстан снизит добычу нефти по итогам 2024 года до 88,4 млн тонн из-за ремонтов на крупнейших месторождениях и обязательств перед ОПЕК+, заявил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев. Ранее планировалось добыть 90,3 млн тонн.