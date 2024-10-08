Экспорт "Русалом" алюминия по сети РЖД за 9 месяцев снизился на 4% г/г

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Заводы "Русала" в январе-сентябре 2024 года сократили экспорт алюминия на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,19 млн тонн. Об этом говорится в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Согласно данным РЖД, суммарный объем перевозок алюминия заводов "Русала" за девять месяцев 2024 года, включая отгрузку по РФ, был на 1% ниже уровня 2023 года, составив 2,69 млн тонн. Перевозки алюминия внутри РФ выросли на 15% за этот период, до 503 тыс. тонн.

Динамика экспорта алюминия остается отрицательной после роста в первые три месяца 2024 года. По итогам первого квартала на внешние рынки было отправлено металла на 5,5% больше уровня годичной давности, но уже во втором квартале экспорт алюминия снизился на 5% к данным годичной давности. Объемы экспорта цветных металлов сокращались из-за усиления санкций, а также возросших проблем с трансграничными платежами, говорится в докладе ЦБ о региональной экономике, который готовится на основе опросов среди предприятий.

США и Великобритания 12 апреля ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России, произведенных после этой даты. Лондонской бирже металлов (LME), крупнейшей мировой бирже с разветвленной системой складов, запрещено принимать новые партии этих металлов из России. На алюминий приходилась львиная доля российского металла на складах LME (311 тыс. тонн из 400 тыс. тонн), доля российского алюминия на складах LME к моменту введения санкций составляла 91% от общих запасов.

Импорт глинозема предприятиями "Русала" в январе-сентябре увеличился на 10% к уровню прошлого года, до 4,2 млн тонн.