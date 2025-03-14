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Цена покупки "Русалом" 30% доли в китайском HWNM выросла до $316 млн

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Стоимость покупки "Русалом" 30% доли в китайском Hebei Wenfeng New Materials Co. (HWNM) выросла до $316 млн. Об этом говорится в годовом отчете российской компании. На дату публикации отчетности оценка не была завершена и может быть финализирована в течение года после момента транзакции.

Первоначально вознаграждение составляло $264 млн, сообщал ранее "Русал", добавляя, что по условиям сделки оценка может измениться в течение года с момента сделки. Переход права на долю произошел в апреле 2024 года.

Справедливая стоимость доли в китайском производителе была оценена в $238 млн, к чему прибавился goodwill в размере $78 млн, уточнил "Русал" в отчете.

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"Русал" приобрел долю в HWNM, чтобы решить проблему с доступом к глинозему, которая обострилась в 2022 году из-за утраты контроля над Николаевским глиноземным заводом и остановки поставок глинозема из Австралии. На эти источники в совокупности приходилось около 40% потребления компанией этого вида сырья.

В 2024 году "Русал" вклад 30%-ной доли в HWNM позволил "Русалу" увеличить выпуск глинозема на 25% до 6,43 млн тонн.

Сделка с HWNM обеспечит доступ "Русала" к поставкам глинозема по конкурентоспособной цене, заявил в прошлом году "Русал". Однако в конце 2024 года компания сообщила о решении оптимизировать мощности по выпуску алюминия, на первом этапе сократив их на 250 тыс. тонн, то есть примерно на 6,5% годового производства. Основная причина – рост цен на глинозем, который опередил цену алюминия, из-за чего страдает маржинальность компании. "Русал" вынужден закупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, уточнила компания.

Рентабельность поставок глинозема уязвима в том числе из-за проблем с пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры. Низкий приоритет в иерархии перевозок металлургических грузов приводит к накапливающимся масштабным проблемам в цепочках доставки сырья и отгрузках готовой продукции, отмечали в декабре 2024 года в ходе совещания в Минпромторге представители "Русала", ассоциации "Русская сталь" и АО "ЧЭМК".

Экспорт алюминия относится к 10-й очереди в очередности перевозок РЖД, импорт глинозема находится на последнем, 12-м месте, уточняла председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская.

Русал HWNM Hebei Wenfeng New Materials
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