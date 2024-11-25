Экс-СЕО Evraz покинул совет директоров его североамериканского подразделения

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Алексей Иванов, который летом прошлого года ушел с должности CEO Evraz, покинул пост председателя совета директоров североамериканского подразделения компании (Evraz North America), говорится в сообщении Evraz NA.

В 2023 году совет директоров Evraz принял отставку гендиректора Алексея Иванова, так как исполнение обязанностей CEO являлось "крайне затруднительным" при отсутствии возможности вести операционную деятельность на фоне санкционных ограничений. Тогда представитель компании заявлял, что Иванов остается на руководящей роли в российском периметре "Евраза" и на посту председателя совета директоров Evraz North America.

В сентябре, согласно данным ЕГРЮЛ, Иванова на посту президента ООО "Евраз" (ранее - ООО "Евразхолдинг") сменил номинированный в совет директоров Evraz летом этого года Владислав Зайцев (работает в компании с 2007 года в HR-департаменте). Вторым кандидатом в совет директоров Evraz Plc летом этого года был независимый директор Андрей Лобода (практикующий адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Лобода, Филимонов и партнёры").

В Evraz на запросы "Интерфакса" не ответили.

Великобритания ввела санкции против крупнейшего акционера группы Романа Абрамовича в марте 2022 года. После этого из совета директоров компании ушли все неисполнительные участники, остался лишь глава компании Алексей Иванов и добавился на тот момент CFO Николай Иванов. Уже после того, как совет директоров Evraz опустел, компания вслед за Абрамовичем сама попала в британский санкционный список.

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Крупнейшим акционером Evraz, согласно данным на конец 2021 г., являлся Роман Абрамович (28,64%), ее основатели Александр Абрамов и Александр Фролов контролировали соответственно 19,32% и 9,65% капитала.