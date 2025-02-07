Глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари ждет сдержанного снижения ставки ФРС в 2025 году

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари ожидает "сдержанного" снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США в 2025 году.

"Мы находимся в очень хорошем положении, чтобы просто сидеть и ждать, пока у нас не появится намного больше информации, касающейся ситуации с пошлинами, с иммиграцией и с налогами, - заявил Кашкари CNBC. - Я ожидаю сдержанного уменьшения ставки к концу текущего года".

ФРС сохранила ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам январского заседания. С сентября прошлого года ее уровень был уменьшен на 1 процентный пункт.

Кашкари отметил, что американский рынок труда "остыл", но остается устойчивым.

"Это по-прежнему хороший рынок труда. Он не такой "горячий", каким был год или два назад", - сказал Кашкари, добавив, что "американская экономика остается сильной, а представители бизнеса сохраняют оптимизм".

Он выступал на CNBC сразу после публикации январской статистики по рынку труда США в пятницу. Количество рабочих мест в американской экономике в январе увеличилось на 143 тысячи, безработица снизилась до 4% с декабрьских 4,1%, сообщило Минтруда. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 175 тысяч и сохранение безработицы на уровне 4,1%.

Пересмотренные данные Минтруда за предыдущие месяцы показали, что рост числа рабочих мест в США в ноябре и декабре был в общей сложности на 100 тыс. больше, чем сообщалось ранее.

Кашкари не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2025 году.