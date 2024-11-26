Нефтяное месторождение Южно-Тигянское с запасами 7,3 млн т открыто в Якутии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Анабарнефтегаз" (входит в частную НК "Туймаада-нефть") открыло в Якутии небольшое нефтяное месторождение Южно-Тигянское с запасами 7,3 млн т нефти, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды РФ.

Южно-Тигянское месторождение открыто в пределах Западно-Анабарского участка недр, уточнили в ведомстве.

НК "Туймаада-нефть" также участвует в АО "Туймааданефтегаз", которое является держателем лицензий на Мухтинский, Бирюкский, Хоптолохский и Кэдэргинский участки в Якутии. На Мухтинском участке открыто месторождение газа с извлекаемыми запасами в 34,865 млрд кубометров, оно расположено вблизи магистрального газопровода "Сила Сибири" и нефтепровода ВСТО.

Ранее Минприроды и Роснедра заявляли, что в ближайшие годы ожидается большое число новых открытий по нефти и газу на Дальнем Востоке. В частности, Якутия станет одним из ключевых регионов, которые планируется доразведать на углеводороды. Сейчас недра Якутии исследованы слабо, последние концептуальные геологические обобщения здесь проводились несколько десятилетий назад. Крупные месторождения по добыче газа в Якутии осваивает "Газпром", нефти – "Сургутнефтегаз".

Также в Минприроды сообщили, что нефтяное месторождение имени Алексея Пушина открыто в Оренбургской области, его запасы составили 5,9 млн т нефти. Новые запасы обнаружены в пределах участка недр Чернояровский, пользователем которого выступает АО "Оренбургнефть" (входит в "Роснефть").

Оренбуржье исторически является одним из важных нефтегазовых регионов России, здесь построена значительная добычная и перерабатывающая инфраструктура, представлены крупнейшие нефтегазовые компании страны.