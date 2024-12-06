Бюджет ждет от "Транснефти" дивидендов в 50% от прибыли, несмотря на рост налога

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития заложило в бюджет поступления дивидендов от "Транснефти" исходя из выплаты компанией 50% чистой прибыли, несмотря на то, что для компании повышен налог на прибыль с 25% до 40% на шесть предстоящих лет, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Базово из того, что министерство закладывает в бюджет - поступления доходов в 50% чистой прибыли", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли снижение доли прибыли, направляемой "Транснефтью" на дивиденды после повышения для нее налога.

"Понятно, что могут быть разные решения, но последние годы позиция неизменна", - добавил Новак.

"По всем госкомпаниям платится 50% чистой прибыли в виде дивидендов", - подчеркнул он.

"Транснефть" уже несколько лет направляет на дивиденды 50% от прибыли по МСФО, хотя в дивидендной политике прописано 25%.

Новак подтвердил также, что "Транснефть" попросила об увеличении тарифа на транспортировку нефти на фоне точечного увеличения налога на прибыль.

"Да, "Транснефть" направила такое предложение, сейчас федеральные органы власти - Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС - рассматривают предложение с точки зрения его экономической обоснованности, в правительство поступят доклады и будут приняты решения".

Как сообщал, "Транснефть" обратилась к Новаку с письмом, где попросила дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти в 2025 году на 8,7% на фоне увеличения для нее налога на прибыль до 40% и нехватки ликвидности.

ФАС в октябре предложила в следующем году проиндексировать тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" на 5,8%.

"В условиях хронического отставания индексации тарифов "Транснефти" от фактической инфляции с одновременным увеличением налоговой нагрузки риск потери ликвидности будет только нарастать", - пишет госкомпания. По оценкам "Транснефти", остаток денежных средств и ликвидных финансовых активов на конец 2025 года составит 203,5 млрд рублей, но уже в 2026 году показатель упадет до 17,5 млрд рублей, а в 2027 году уйдет в отрицательную зону - минус 189,9 млрд руб. Затем в 2028 году дефицит вырастет до 410 млрд рублей, а к концу 2029 году составит 581,9 млрд руб.

Сейчас ежегодная индексация тарифов на транспорт нефти по системе "Транснефти" осуществляется по принципу "инфляция минус", исходя из прогнозируемого темпа роста цен на товары и услуги. В ковидном 2020 году после долгих дискуссий о целесообразности снижения ставок такой механизм был зафиксирован на 10 лет. Однако, указывает монополия, "с 2020 по 2024 годы рост тарифов составил 27% при фактической инфляции в 46,7%". В итоге недополученная выручка по транспорту нефти за этот период оценивается компанией почти в 110 млрд руб.

Это приводит к дефициту финансирования и вынужденному снижению объема капитальных вложений, а как следствие - увеличению износу основных средств, следует из письма. Так, коэффициент износа основных средств компании вырос с 51% в 2019 году до 63% в третьем квартале 2024 года, подчеркивала компания.

6 декабря РБК сообщил, что "Роснефть" направила письмо на имя замглавы администрации президента Максима Орешкина, где предложила сохранить действующие подходы к расчету тарифов "Транснефти" на уровень инфляции. В письме компании предлагается предусмотреть в 2025 году и последующих периодах индексацию тарифов "Транснефти" в размере не более 99,9% от прогнозной инфляции.