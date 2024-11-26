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Мощность потенциальных проектов "Интер РАО" на Кубе может снизиться на 200 МВт

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Интер РАО - Экспорт" и ООО "Хестьон де Проектос" (обе входят в группу "Интер РАО" ) могут принять участие в проектах модернизации ТЭС на Кубе общей мощностью 600 МВт, а также строительстве солнечных электростанций, следует из опубликованного во вторник распоряжения правительства РФ об изменениях в соглашение между Россией и Кубой о строительстве энергоблоков на ТЭС "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана" от 2015 года.

Согласно новым условиям, на Кубе планируется реализовать проекты строительства одного энергоблока 200 МВт на ТЭС "Восточная Гавана", технического содействия и поставки запчастей для реконструкции четырех существующих энергоблоков мощностью 100 МВт каждый на ТЭС "Антонио Масео", "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана", а также строительства солнечных электростанций.

Прежняя редакция соглашения предполагала участие "Интер РАО" в проекте строительства одного энергоблока мощностью 200 МВт на ТЭС "Максимо Гомес" и трех энергоблоков по 200 МВт каждый на ТЭС "Восточная Гавана".

Статья, в которой перечислены уполномоченные организации по реализации проекта ("Интер РАО - Экспорт" и ООО "Хестьон де Проектос" - с российской стороны, "Уньон электрика" - с кубинской), согласно опубликованному распоряжению, осталась без изменений.

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Соглашение о предоставлении Кубе государственного экспортного кредита под проекты на ТЭС "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана" на сумму до 1,2 млрд евро было подписано в 2015 году. Его использование предполагалось в 2016-2024 гг. Погашать кредит Куба должна была в течение 10 лет с первыми платежами через год после пуска энергоблоков (не позднее 1 февраля 2025 года в первоначальных сроках).

В 2023 году Россия предоставила Кубе возможность отсрочить платежи по кредиту.

В октябре 2024 года на Кубе произошел энергетический кризис, вызванный аварией на крупнейшей ТЭЦ и ураганом "Оскар". Несколько дней без света оставалось до 90% населения острова, работали только медицинские учреждения и компании, связанные с производством продовольствия.

Интер РАО Куба ТЭС
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