Мосбиржа в декабре запустит "мини" и "микро" фьючерсы на Brent и Henry Hub

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 2 декабря начнет торги на срочном рынке расчетными мини-фьючерсами на нефть Brent и микро-фьючерсами на природный газ Henry Hub, сообщает торговая площадка.

Новые инструменты отличаются уменьшенной номинальной стоимостью: контракты на нефть снижены в 10 раз относительно стандартных фьючерсов, на природный газ – в 100 раз.

Параметры мини-фьючерсов на Brent: торговый код – BRM, базисный актив – нефть Brent, лот контракта – 1 баррель, периодичность исполнения – раз в месяц.

Параметры микро-фьючерсов на природный газ Henry Hub: торговый код – NGM, базисный актив – природный газ Henry Hub, лот контракта – 1 млн БТЕ, периодичность исполнения – раз в месяц.

"На срочном рынке Московской биржи уже торгуются мини-фьючерсы на индекс МосБиржи и на индекс РТС. Благодаря сниженной стоимости эти контракты востребованы в том числе начинающими трейдерами, которые только учатся управлять своими позициями. Запуск мини-фьючерса на нефть и микро-фьючерса на газ позволит инвесторам использовать больше торговых стратегий, а также диверсифицировать свои инвестиции за счет включения в портфель новых активов", - отметила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева, слова которой приводятся в сообщении.

Участникам срочного рынка с первого дня торгов будут доступны мини-фьючерсы на нефть со сроками исполнения с января по июнь 2025 года и микро-фьючерсы на газ со сроками исполнения с декабря 2024 года по май 2025 года.

Новые контракты имеют такой же календарь исполнений, как и текущие. Стандартные фьючерсные контракты на энергоносители с торговыми кодами BR и NG продолжат торговаться в обычном режиме.