Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Южуралжасо" Бурякова

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник, 26 ноября, по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным (банкротом) бывшего бенефициара СК "Южуралжасо" Дениса Бурякова.

Как следует из пресс-релиза АСВ, суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества.

Требования страховой организации в размере более 388 млн рублей включены в реестр кредиторов Бурякова.

По данным агентства, в 2023 году он был признан виновным в хищении средств страховой компании и приговорен к трем годам лишения свободы.

Банк России отозвал лицензию у страховой компании в январе 2018 года. В мае 2018 года Арбитражный суд Москвы признал страховщика банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Основным акционером компании до апреля 2017 года был страховщик "ЖАСО", вошедший в группу "СОГАЗ" в феврале 2016 года. Затем СК "Южуралжасо" приобрела компания "Капитал Эссет Менеджмент". Деятельность нового акционера связана с доверительным управлением имущества паевых инвестиционных фондов и управлением пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов.