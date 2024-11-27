Семья основателей Grifols не поддержит новое предложение о покупке компании

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Семья Грифолс, владеющая порядка 30% акций испанского производителя лекарственных препаратов Grifols SA, не планирует поддерживать новые предложения сторонних инвесторов о покупке компании.

Члены семьи "не поддержат еще одну сделку по выкупу компании", ответил Bloomberg представитель семьи.

Ранее агентство сообщило, что канадская инвесткомпания Brookfield Capital Partners намерена отказаться от совместных с семьей Грифолс усилий по покупке Grifols. Они оценивали компанию в 6,45 млрд евро. Совет директоров испанской компании счел предлагаемую цену слишком низкой.